Anunţul privind candidaţii PLUS pentru alegerile europarlamentare a venit la o zi după votul din cadrul Convenţiei Naţionale a PLUS, care l-a ales preşedinte al partidului pe Dacian Cioloş.

Potrivit PLUS, procesul de selecţie şi ordinea pe listă au presupus trei etape.

Astfel, în prima etapă, primii 43 de candidaţi au fost aleşi prin votul direct al membrilor PLUS dintr-un total de 153 candidaţi, numărul de voturi obţinute din partea membrilor PLUS cântărind 30% din scorul final. În etapa a doua a fost evaluat criteriul competenţei candidaţilor (40% din scorul final), iar în cea de-a treia fază, Biroul Naţional al PLUS a aplicat criteriile politice folosind principii de integritate, diversitate, reprezentare politică şi implicare organizaţională, acestea reprezentând diferenţa de 30% din scorul final al candidaţilor.

„România trebuie să rămână ancorată la nucleul dur al Europei. La primul cerc concentric de valori. Acest lucru va fi posibil doar prin prezenţa oamenilor competenţi, oneşti şi harnici în toate instituţiile relevante. Începem cu epicentrul democraţiei europene: Parlamentul European. E vremea oamenilor care au umblat mai mult pe coridoarele universităţilor decât pe culoarele tribunalelor”, precizează Vlad Voiculescu, coordonator PLUS al campaniei pentru alegerile europarlamentare.

n urma aplicării celor trei criterii menționate mai sus, Consiliul Național a validat lista finală de candidați la alegerile europene din 26 mai 2019:

Dacian Cioloș Dragoș Pîslaru Dragoș Tudorache Ramona Strugariu Alin Cristian Mituța Valeriu Nicolae Oana Țoiu Liviu Sorin Iolu Andrei Cristian Ion Oana Popescu

USR şi PLUS vor anunţa la sfârşitul acestei săptămâni dacă merge pe listă comună la europarlamentare. În acest caz, lista alianţei USR-PLUS ar urma să fie deschisă de Dacian Cioloş, următorul fiind candidatul USR, Cristian Ghinea. Pe locul trei se va afla candidatul PLUS Dragoş Pîslaru, iar pe locul 4, candidatul USR Clotilde Armand.

