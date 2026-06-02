De ce nu trebuie ignorat mirosul neplăcut din aerul condiționat

Mirosul neplăcut din sistemul de aer condiționat al mașinii poate indica acumularea de umezeală, bacterii și alte impurități.

Acest fenomen nu doar că provoacă disconfort, dar poate genera simptome similare răcelii, cum ar fi iritații ale gâtului, strănut, tuse, nas înfundat, mai ales în cazul persoanelor sensibile. De aceea, este recomandată o dezinfectare periodică a sistemului, ideal o dată pe an.

Ce recomandă un consilier tehnic

Consilierul tehnic Marin Morava sugerează utilizarea spray-urilor speciale pentru curățarea sistemelor de aer condiționat, disponibile în magazinele de piese auto.

Un astfel de spray se plasează, de obicei, pe podeaua mașinii, în zona pasagerului din dreapta, sub bordul din plastic. Este recomandat să se pună o cârpă sau un prosop mai mare sub recipient, conform Blic.

După activarea spray-ului, se pornește aerul condiționat pe modul de recirculare, ușile se închid, iar motorul trebuie să funcționeze aproximativ 15 minute, pentru ca soluția să se distribuie prin sistemul de ventilație.

Pentru o curățare mai profundă, se pot folosi spume speciale. Procesul începe prin îndepărtarea filtrului de cabină, aplicarea unei mici cantități de spumă pe evaporatorul aerului condiționat, iar restul spumei se injectează în orificiile de ventilație cu ajutorul unui tub inclus.

Spuma trebuie lăsată să acționeze timp de 30 de minute, urmată de pornirea motorului și setarea ventilatorului la intensitate maximă, conform publicației menționate.

Ce să faci dacă mirosul persistă după curățare

Potrivit Blic, dacă mirosul persistă după curățare, aerul condiționat nu răcește eficient sau umezeala rămâne constantă în interiorul mașinii, este indicat să apelați la un service profesionist.

De asemenea, pe lângă dezinfectare, este importantă schimbarea regulată a filtrului de habitaclu. Mai precis, este recomandat ca operațiunea să fie făcută de două ori pe an, sau cel puțin o dată, ideal primăvara. Un filtru murdar sau înfundat reduce fluxul de aer, scade eficiența ventilației și poate contribui la apariția mirosurilor neplăcute în habitaclu.

În situația în care mirosul neplăcut revine la scurt timp după curățare, dacă aerul condiționat răcește slab sau dacă în mașină se simte constant umezeală, atunci este recomandat un consult într-un service auto.

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