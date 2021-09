Dacian Cioloș a admis că a fost unul dintre zecile de mii de cursanți MISA, mărturisind că și acum repetă diverse exerciții învățate în tinerețe ”ca să-mi așez gândurile, să adun energie”

Dacian Cioloș, 52 de ani, a vorbit despre diverse detalii din viața sa personală, dar și din cea politică, în cadrul emisiunii ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, la Kanal D. Fostul premier a fost chestionat frontal de realizatoarea emisiunii-maraton cu privire la un subiect din tinerețea sa.

”Să învăț ce se întâmplă cu lumea din jurul meu”

”Ați participat la spirale MISA?”, l-a chestionat Denise Rifai pe copreședintele USR PLUS. Dacian Cioloș a abordat subiectul. ”Cred că am fost la o spirală, la mare, odată, erau tabere organizate. Erau cursanți în toată țara, 10-20.000. Erau instructori, te înscriai ca la orice curs, se ținea la Casa Studenților din Cluj. Învățam diverse posturi, teme de meditație, eram curios, citeam, eram doritor să asimilez foarte multe, să învăț ce se întâmplă cu lumea din jurul meu”, a mărturisit Dacian Cioloș.

Nicio legătură cu Bivolaru

Fostul premier din perioada noiembrie 2015-ianuarie 2017 a continuat vizavi de subiect: ”Mult mai târziu am auzit aberațiile și ceea ce s-a întâmplat cu Gregorian Bivolaru, nu am avut nicio legătură cu asta. Am fost unul din zecile de mii de cursanți, o perioadă de câțiva ani, nu-mi pare rău că am participat. Nu sunt lucruri care au de-a face cu creștinismul sau anticreștinismul. Văd că de mulți ani de zile vedetele vorbesc de yoga, de posturi, în Occident se întâmplă acest lucru de zeci de ani. Nu prea mai am timp să fac meditații, doar relaxări, mă ajută din punctul ăsta de vedere să-mi așez gândurile, să adun energie”.

Ce este MISA. Bivolaru, condamnat

Mișcarea de Integrare Spirituală în Absolut (MISA) este o asociație înființată la data de 23 ianuarie 1990 în București de Gregorian Bivolaru, iar scopul declarat era ”ridicarea nivelului spiritual al oamenilor prin popularizarea cunoștințelor și practicilor yoga”. Școala de yoga MISA a deschis cursuri de yoga în peste 250 de localități din România și alte 16 țări. Liderii organizației au evaluat, conform paginii de wikipedia, la 35.000 numărul celor care au practicat până acum yoga în cadrul oferit de MISA. În primăvara anului 2008, MISA și toate filialele ei internaționale au fost excluse din Federația Internațională de Yoga și din Alianța Europeană de Yoga din motive de implicare în sex-business, conform paginii wikipedia a ”Mișcării”.

Înalta Curte de Casație și Justiție l-a condamnat definitiv pe data de 14 iunie 2013 la șase ani de închisoare, fără suspendare, pentru „actul sexual cu un minor în formă continuată”. Pe 13 septembrie 2017 a fost eliberat condiționat.

