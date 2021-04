Întrebat dacă Vlad Voiculescu a procedat corect în momentul în care a anunțat în conferința de presă că există câteva mii de morți în plus de COVID-19. Dan Barna a spus: „Poziția mea este aceea pe care am discutat-o și cu premierul a doua zi. Din punctul meu de vedere, o analiză tehnică pe niște discrepanțe de date între două baze de date este o chestiune care trebuie verificată. În momentul în care ai niște concluzii, ai identificat problema de metodologie sau oricare a fost problema, atunci are rost să faci o comunicare, până atunci, însă, este ca și cum spui: uite, lucrez la o problemă de matematică și sunt în plină rezolvare.(…)

Cât timp nu ai un rezultat, un proces finalizat de verificare al unor date, informațiile acestea de parcurs nu aduc decât rumoare și eu consider că nu era necesară aceea comunicare. Dan Barna:

În ciuda acestui fapt, Dan Barna a declarat că Voiculescu nu va dispărea din politica din România.

„Nu este o chestiune de abandon. Vlad Voiculescu rămâne în continuare unul dintre colegii și unul dintre personajele politice importante ale USR-PLUS și vom vedea asta în lunile următoare și în anii următori. Vlad nu va dispărea din politica din România. Este unul dintre colegii importanți, rămâne așa. A fost retras de la Ministerul Sănătății, mergem mai departe. Avem acum mandatul Ioana Mihăilă, am foarte mare încredere în Oana”, a spus Dan Barna, la Digi24.

Vicepremierul a mai spus că, în momentul de față, se „reconstruiește” încrederea în cadrul coaliției, după ce aceasta a fost „zdruncinată” de demiterea lui Vlad Voiculescu de către premierul României.

„Acum, coaliția stă pe niște baze cert mai solide decât cele din decembrie. E mai încurajator pentru toți membrii din coaliție. Acum reconstruim încrederea. A fost zdruncinată la începutul săptămânii. Dacă am fi plecat, am fi fost imaturi pentru că această tensiune din coaliție era despre funcționarea noastră ca echipă, mai puțin despre România. Cred că e dovada de maturitate, dovada că suntem acei politicieni de care România are nevoie”, a precizat el.

