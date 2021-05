„După un an de zile şi toate măsurile luate, suntem în aceeaşi situaţie, iar poporul a fost foarte obedient. A respectat măsurile impuse şi, cu toate acestea, suntem într-o situaţie gravă.

Respect legea şi am respectat-o în tot acest an. Dar am senzaţia că oamenii care ne impun aceste restricţii vor să ne ducă într-o situaţie de criză. Vor neapărat să o facă”, a declarat Dan Bittman.

Solistul de la Holograf a arătat că a așteptat vaccinul Johnson & Johnson, dar pentru a nu exista comentarii va alege AstraZeneca.

„Am așteptat vaccinul Johnson & Johnson, care mi se pare mai tradițional și în alea tradiționale am încredere. Nu am încredere în astea cu ARN mesager, ca Pfizer și Moderna, de asta aștept pe cel de la Johnson & Johnson. Dar, uite, ca să nu zică lumea nu știu ce, mă voi vaccina cu AstraZeneca. Eu nu știu de ce nu se explică lumii, care e speriată de tromboze, că dacă iei cu o săptămână înainte un anticoagulant, care costă 5 lei, nu se întâmplă nimic riscant. Nu e comunicare deloc, iar lumea e speriată”, spunea Dan Bittman în cadrul unei emisiuni online, de la EVZ TV.

În ultimul an, artistul s-a remarcat ca una din principale voci care au criticat măsurile anti-COVID, îndemnând oamenii să iasă în stradă să protesteze sau punând sub semnul întrebării numărul de persoane infectate ori decedate.

