Dan Capatos, mesaj tranșant pentru George Buhnici. „Asta înseamnă să fii puțin paranoic. E halucinant”

Capatos a criticat spusele vloggerului și s-a declarat dezgustat de atitudinea lui Buhnici. „Cred că din momentul în care a început și a încercat să repare toate aceste prostii pe care le-a spus altfel decât ‘Bă, îmi cer scuze, îmi pare rău, băusem și eu ceva, care cred că ar fi fost acceptat ca răspuns și mai rapid și mult mai ușor decât tot baletul pe care a încercat să-l facă după.

Că-l urmăresc nu știu cine, nu știu ce cu războiul, dar să legi frânturi de puzzle-uri de acolo, de acolo și de acolo. Asta înseamnă să fii puțin paranoic, când nu mai reușești să vezi cu adevărat ce se întâmplă.

N-a făcut asta (…) E halucinant. Prin prima acestei explicații abia începi să te uiți atent la ce a zis, că dacă n-ar fi construit deloc această urzeală a tronurilor împotriva lui, unde printre rânduri încearcă să-i spună că din Rusia încearcă să-i facă ceva rău? N-ai fost doar un fraier care a scăpat niște vorbe (…)”, au fost câteva dintre declarațiile lui Dan Capatos la Antena Stars.

Declarațiile lui George Buhnici au stârnit isterie în rândul oamenilor

„Am văzut şi fete care nu arată bine şi nu aş vrea să se interpreteze, dar suntem la festival şi putem da vina pe orice. E după ora la care puteam să şi fi consumat, habar n-am. Dar, serios, mai mergeţi pe la sală, fetelor! Venim la mare ca să vedem piele şi aş vrea ca pielea aia să nu aibă vergeturi.

Deci, dacă aţi investi în săliţă cât investiţi în tatuaje, cred că am fi toţi mai bine. Încurajez pe toată lumea să dea un pic pe la sală (…) Putem fi de acord că e normal să ne uităm la țâ*e și la bu*i? Aia vreau să văd la mare! (…) Eu am norocul că am o soţie care arată ca o minoră. Asta e şansa vieţii mele, jur. Uită-te la ea! Câţi ani îi dai?” – a spus George Buhnici, stârnind un val imens de intrigi în rândul opiniei publice.

