„Văd că domnul ministru Budăi a renunțat la renegociere și vrea optimizare. Ce pot sa îi zic, multă baftă cu optimizarea!”, a spus Dan Vîlceanu.

Sâmbătă, 12 februarie, ministrul muncii, Marius Budăi, anunţa, la Digi24, că PSD dorește doar o „optimizare în anumite puncte” a PNRR, ceea ce regulamentul Comisiei Europene permite.

Potrivit sursei citate, Comisia Europeană a precizat că doar în cazul în care o țară nu mai poate duce la îndeplinire PNRR-ul, din motive excepționale, cum ar fi dezastre naturale de dimensiuni istorice, s-ar putea renegocia Planul de Redresare și Reziliență.

„Comisia s-a referit la o renegociere per total a PNRR. Noi nu am spus așa ceva, noi am scris și în programul de guvernare, am spus și în discuțiile pe care le-am avut în Coaliție, despre o optimizare în anumite puncte. Nu ne dorim sub nicio formă să punem în pericol implementarea PNRR. Din contră, suntem extrem de determinați să implementăm acest PNRR și reformele legate de PNRR. (…) Nu s-a spus niciodată că vrem să renegociem PNRR din temelii, dar o optimizare este necesară. Iar regulamentul european de implementare a PNRR prevede acest lucru”, a declarat ministrul muncii, la Digi24.

Guvernul a aprobat, luni, un proiect de hotărâre în vederea implementării reformelor, investiţiilor şi proiectelor finanţate din fondurile alocate României prin Mecanismul European de Redresare şi Rezilienţă. „Este o Hotărâre de Guvern care, practic, detaliază modul în care se vor desfăşura aceste fluxuri financiare, însă, cel mai important lucru este faptul că, urmare a acestei Hotărâri de Guvern, se vor putea semna acordurile de finanţare dintre Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene în calitate de Coordonator Naţional al PNRR şi ministerele de reformă pentru fiecare componentă în parte”, a explicat ministrul Vîlceanu, citat de Agerpres.

Citeşte şi:

Războiul informațiilor în criza din Ucraina: în lupta cu Putin, SUA îi dezvăluie repetat fiecare mișcare posibilă

Războiul informațiilor în criza din Ucraina: în lupta cu Putin, SUA îi dezvăluie repetat fiecare mișcare posibilă

Activiștii pentru mediu germani blochează autostrăzile, lipindu-și mâinile cu adeziv de asfalt. „Dacă facem doar acțiuni cuminți, reacția politicienilor va fi prea lentă”

GSP.RO S-a spovedit public după 13 ani! Recunoaște greșelile din spatele marelui scandal pe care l-a provocat

Playtech.ro ȘOC! Cine e în spatele lui George Simion și a lui AUR! Dragnea a anunțat BOMBA

Observatornews.ro Străinii de lângă noi. Sher Bahadur a venit din Nepal în România acum 10 ani şi a devenit Filip. Ce spune despre ţara noastră

HOROSCOP Horoscop 14 februarie 2022. Peștii sunt văzuți ca o autoritate în domeniul lor și de aceea le e greu să refuze anumite sarcini

Știrileprotv.ro Scene apocaliptice: Momentul în care sute de mierle se prăbușesc din cer, peste casele oamenilor. VIDEO

Telekomsport "Coşmar. Costumul s-a deschis". Patinatoarea a fost penalizată după ce rochia i-a cedat şi părţile intime s-au văzut la TV | FOTO

PUBLICITATE Valentine – cele mai tari oferte de Ziua Îndrăgostiților