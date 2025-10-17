Într-un mesaj emoționant, plin de nostalgie și regret, Adrian Năstase a descris legătura strânsă pe care o avea cu sora sa și suferințele prin care aceasta a trecut de-a lungul vieții:

„Dana-Marina Barb era sora mea. A plecat. Era cu trei ani mai mică. A suferit mult în viață. Inclusiv pentru mine, în vremea dosarelor și a închisorilor. A îndurat multe, în ultimii ani, și din motive de sănătate. Fiica ei, Anda, i-a fost tot timpul alături”.

Fostul prim-ministru a subliniat și rolul de sprijin pe care sora sa l-a avut în viața lui, mai ales după pierderea părinților: „Pentru mine a fost mereu un punct de sprijin și un sfătuitor, mai ales după moartea părinților.”

În finalul mesajului, Adrian Năstase a transmis un gând plin de iubire și recunoștință pentru sora sa, exprimându-și speranța că aceasta va găsi liniștea pe care o merită: „O înmormântăm astăzi cu un gând de suferință și de iubire, cu speranța că Dumnezeu îi va închide rănile și o va odihni!”.

Fostul premier a adăugat și un detaliu emoționant, mărturisind că a inclus în postare două fotografii cu valoare simbolică: „PS: Am adăugat și două poze – una din copilăria noastră și alta cu fiica ei, Anda.”

