Premierul Viorica Dăncilă a prezentat, luni, în plenul Camerei Deputaţilor, principalele măsuri prevăzute în Ordonanţa 114, printre care şi modificările aduse legislaţiei Pilonului II de pensii.

„Analizand performanta din ultimii doi ani a companiilor de administrare a fondurilor de pensii din pilonul II, am constatat ca randamentele acestora sunt inferioare inflatiei. Acest lucru ne-a determinat sa modificam legislatia, astfel incat sa recompensam performanta si totodata sa implicam si capitalul fondurilor in economia Romaniei, nu doar expertiza lor”, a spus premierul, în faţa deputaţilor.

Viorica Dăncilă a precizat că „măsurile au fost luate după analize temeinice, iar aceste reglementări sunt necesare pentru a se asigura un echilibru între beneficiile reprezentanților industriei și cele ale României și românilor”.

” Am avut discutii in ultima perioada cu reprezentanti ai sectorului energetic iar ministrul comunicatiilor a avut consultari cu cei din acest domeniu”, a mai spus Dăncilă, precizând că în sectorul energetic vor fi protejați consumatorii casnici de energie electrică prin instituirea unui mecanism nou, și anume: serviciul universal pentru consumatorii casnici, gândit după modelul coșului minim de consum, care a mai fost aplicat anterior.

„Un astfel de mecanism funcționează și în alte state membre ale Uniunii Europene, precum Italia și Franța. Se discută acum introducerea lui și în Marea Britanie. În domeniul gazelor naturale, preţul acestora va fi plafonat la nivelul stabilit ca medie a prețului gazelor din producția internă – respectiv 68 lei/MWh – prețul de import și cel de înmagazinare. Si in domeniul comunicatiilor exista exemple in alte state din Uniunea Europeana. Franța își prezintă in această săptămână legea taxării giganților tech. Ministrul economiei din Franta spunea chiar astazi ca „taxarea cu 3% a gigantilor din online este o chestiune de >”, a precizat premierul.



Viorica Dăncilă a mai spus că, prin instituirea taxei pe activele financiare, a avut în vedere corectarea practicilor incorecte față de populație, întâlnite în sectorul bancar”.

„Am văzut cu toții cum în ultimii ani dobânzile de creditare și nivelul comisioanelor au împovărat românii care s-au împrumutat la bănci. Este o măsură luată după o atentă analiză, menită să protejeze populația care se împrumută. România are cea mai mare diferență între rata dobânzii la credite și rata dobânzii la depozite din Uniunea Europeană. Diferența este de 5 puncte procentuale, adică dublă față de media Uniunii, cu 40% mai mare decât cea din Polonia si de 2,5 ori mai mare decât în Republica Cehă”, a explicat şefa Executivului.



Ea a precizat că, dDin cauza dobânzilor mult prea ridicate, băncile comerciale nu mai creditează economia reală.

„Raportul credite / depozite a scăzut puternic, ajungând la 75%, față de media UE de 116%. Trebuie să fim foarte conștienți de faptul că lipsa creditarii frâneaza creșterea economică cu 0,5 puncte procentuale an de an. Într-o economie de piață cu reguli clare și corecte, toți jucătorii au de câștigat. Din păcate, nu este cazul și în România. Pentru că potrivit ultimelor date statistice publicate de Autoritatea Bancară Europeană, România are cel mai ridicat randament al capitalului în sectorul bancar dintre țările UE : 20,2%, de trei ori mai mare decât media europeană, de aproape 7 ori mai ridicat decat in Germania și față de cel din Austria și Polonia. Iar profiturile record sunt obtinute printr-o formula care nu ajută creșterea economică din România”, a mai spus premierul Dăncilă.



