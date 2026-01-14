Măsura vine după ce, timp de mai multe săptămâni, Statele Unite au intensificat discursul privind dorința președintelui Donald Trump de a prelua controlul asupra Groenlandei, precum și criticile legate de modul în care Danemarca asigură apărarea insulei.

În primă fază, a fost trimis un așa-numit comandament avansat, a cărui misiune este, printre altele, să pregătească logistica și condițiile necesare pentru primirea ulterioară a forțelor principale.

În acest comandament se află soldați din unități ale armatei care urmează să întărească prezența militară a Forțelor Armate Daneze în Groenlanda. O mare parte din restul capacităților militare daneze, în special trupele de luptă ale armatei, sunt în prezent angajate în misiuni în statele baltice.

După o ședință confidențială a Comisiei pentru Politică Externă din Parlamentul danez, ministrul Apărării, Troels Lund Poulsen, a declarat presei că Danemarca intenționează să își consolideze prezența militară în Groenlanda.

„Avansăm acum spre o prezență mai permanentă și mai consistentă a apărării daneze în Groenlanda, dar și cu participarea altor state. Așa cum s-a întâmplat în 2025, când alte țări NATO au luat parte la exerciții și activități de instruire în Groenlanda, același lucru se va repeta și în 2026”, a afirmat acesta.

Ministrul a caracterizat suplimentarea forțelor drept „un răspuns clar la provocările cu care se confruntă regiunea arctică”.

La rândul său, Comandamentul Apărării Daneze a transmis că nivelul de activitate militară în Arctica a fost intensificat în ultimul an, în baza mai multor acorduri din domeniul apărării.

Forțele armate daneze se antrenează constant pentru desfășurarea capabilităților în condiții arctice și sunt prezente atât pentru îndeplinirea misiunilor curente, cât și pentru pregătirea operațiunilor viitoare.

Această mobilizare vine după ce președintele american Donald Trump a amenințat că va ocupa Groenlanda.

Ulterior, premierul Danemarcei și cel al insulei autonome au transmis că Groenlanda nu este de vânzare, apoi au plecat la Washington, pentru discuții cu omologii americani.

