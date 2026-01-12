Ministrul german de Externe, Johann Wadephul, a declarat că Berlinul își va intensifica implicarea în Arctica, respingând totodată amenințările lui Trump la adresa teritoriului danez bogat în resurse minerale.

Donald Trump: Washington va lua Groenlanda într-un fel sau altul

„Securitatea în Arctica devine din ce în ce mai importantă și face parte din interesul nostru comun în cadrul NATO”, a spus Wadephul la o conferință de presă comună cu ministrul de Externe al Islandei, la Reykjavik.

„Dacă președintele american analizează ce amenințări ar putea veni din partea navelor sau submarinelor rusești ori chineze din regiune, putem desigur găsi împreună răspunsuri la aceste provocări. Însă viitorul Groenlandei trebuie decis de locuitorii Groenlandei și de Danemarca”, a subliniat el.

Donald Trump le-a spus duminică reporterilor aflați la bordul aeronavei Air Force One că Washingtonul va lua Groenlanda „într-un fel sau altul”, avertizând că Rusia și China ar putea „prelua controlul” dacă Statele Unite nu acționează.

„Dacă nu luăm Groenlanda, Rusia sau China o vor lua, iar eu nu voi permite să se întâmple asta”, a afirmat Trump, deși niciuna dintre cele două țări nu a revendicat insula.

„Groenlanda ar trebui să accepte înțelegerea, pentru că Groenlanda nu vrea să vadă Rusia sau China preluând controlul”, a mai spus președintele american.

Trump a ironizat forțele de securitate ale Groenlandei, afirmând: „Știți care este apărarea lor? Două sănii trase de câini”, în timp ce Rusia și China au „distrugătoare și submarine peste tot”.

Premierul Suediei condamnă „retorica amenințătoare” a SUA

Prim-ministra Danemarcei, Mette Frederiksen, a declarat duminică faptul că țara sa se confruntă cu un „moment decisiv” în disputa diplomatică cu Statele Unite privind Groenlanda.

„Există un conflict legat de Groenlanda. Acesta este un moment decisiv”, a spus Frederiksen într-o dezbatere cu lideri politici danezi, înaintea unor întâlniri programate luni la Washington.

Ea a scris pe Facebook că Danemarca este „pregătită să ne apărăm valorile, oriunde este nevoie, inclusiv în Arctica. Credem în dreptul internațional și în dreptul popoarelor la autodeterminare”.

Premierul Suediei, Ulf Kristersson, a condamnat „retorica amenințătoare” a Statelor Unite după cele mai recente declarații ale lui Trump.

„Suedia, țările nordice, statele baltice și mai multe mari țări europene sunt alături de prietenii noștri danezi”, a spus el la o conferință pe teme de apărare desfășurată la Sälen, la care a participat și comandantul suprem al NATO.

Kristersson a afirmat că o preluare a Groenlandei de către SUA ar reprezenta „o încălcare a dreptului internațional și riscă să încurajeze alte țări să acționeze exact în același mod”.

Ministrul german de Finanțe, Lars Klingbeil, a declarat: „Ne consolidăm securitatea în Arctica împreună, ca aliați NATO, și nu unii împotriva altora”.

Lideri europeni: Doar Danemarca și Groenlanda pot decide viitorul teritoriului

Liderii a șapte țări europene, inclusiv Franța, Marea Britanie, Germania și Italia, au semnat marți o scrisoare în care afirmă că „doar” Danemarca și Groenlanda pot decide viitorul teritoriului.

Trump susține că controlul asupra Groenlandei este esențial pentru securitatea națională a Statelor Unite, având în vedere intensificarea activităților militare rusești și chineze în Arctica.

Statele Unite mențin o bază militară pe insulă încă din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Comandant suprem NATO: Nicio amenințare imediată

Comandantul suprem aliat al NATO, generalul Alexus Grynkewich, a declarat la conferința din Suedia că statele membre ale alianței discută statutul Groenlandei.

Deși nu există „nicio amenințare imediată” la adresa teritoriului NATO, importanța strategică a Arcticii crește rapid, a spus Grynkewich. El a precizat că discuțiile privind Groenlanda au loc în cadrul Consiliului Nord-Atlantic, la Bruxelles.

„Aceste dialoguri continuă la Bruxelles. Din câte am auzit, au fost discuții constructive”, a spus generalul.

Grynkewich a adăugat că nave rusești și chineze au fost observate patrulând împreună de-a lungul coastei nordice a Rusiei și în apropiere de Alaska și Canada, cooperând pentru a obține un acces mai mare în Arctica, pe măsură ce gheața se retrage din cauza încălzirii globale.

Care este statutul Groenlandei

Fostă colonie daneză până în 1953, Groenlanda a obținut autonomie internă în 1979 și ia în considerare, pe termen lung, o eventuală slăbire a legăturilor cu Danemarca. Sondajele arată că populația Groenlandei se opune ferm unei preluări de către Statele Unite.

Marea majoritate a partidelor politice din Groenlanda au declarat că nu doresc să se afle sub control american și insistă că groenlandezii trebuie să își decidă singuri viitorul.

Frederiksen a avertizat săptămâna trecută că orice tentativă a SUA de a prelua Groenlanda prin forță ar distruge 80 de ani de legături de securitate transatlantice.

Trump a ignorat comentariul, afirmând: „Dacă afectează NATO, afectează NATO. Dar, știți, ei au mult mai multă nevoie de noi decât avem noi de ei”.

Wadephul a avut discuții în Islanda înainte de a se întâlni luni, la Washington, cu secretarul de stat american Marco Rubio, pentru a aborda „provocările strategice ale Extremului Nord”, potrivit unui comunicat al Ministerului german de Externe.