Ministrul german de Externe, Johann Wadephul, a declarat că Berlinul își va intensifica implicarea în Arctica, respingând totodată amenințările lui Trump la adresa teritoriului danez bogat în resurse minerale.

Donald Trump: Washington va lua Groenlanda într-un fel sau altul

„Securitatea în Arctica devine din ce în ce mai importantă și face parte din interesul nostru comun în cadrul NATO”, a spus Wadephul la o conferință de presă comună cu ministrul de Externe al Islandei, la Reykjavik.

„Dacă președintele american analizează ce amenințări ar putea veni din partea navelor sau submarinelor rusești ori chineze din regiune, putem desigur găsi împreună răspunsuri la aceste provocări. Însă viitorul Groenlandei trebuie decis de locuitorii Groenlandei și de Danemarca”, a subliniat el.

Donald Trump le-a spus duminică reporterilor aflați la bordul aeronavei Air Force One că Washingtonul va lua Groenlanda „într-un fel sau altul”, avertizând că Rusia și China ar putea „prelua controlul” dacă Statele Unite nu acționează.

„Dacă nu luăm Groenlanda, Rusia sau China o vor lua, iar eu nu voi permite să se întâmple asta”, a afirmat Trump, deși niciuna dintre cele două țări nu a revendicat insula.

„Groenlanda ar trebui să accepte înțelegerea, pentru că Groenlanda nu vrea să vadă Rusia sau China preluând controlul”, a mai spus președintele american.

Trump a ironizat forțele de securitate ale Groenlandei, afirmând: „Știți care este apărarea lor? Două sănii trase de câini”, în timp ce Rusia și China au „distrugătoare și submarine peste tot”.

Premierul Suediei condamnă „retorica amenințătoare” a SUA

Prim-ministra Danemarcei, Mette Frederiksen, a declarat duminică faptul că țara sa se confruntă cu un „moment decisiv” în disputa diplomatică cu Statele Unite privind Groenlanda.

„Există un conflict legat de Groenlanda. Acesta este un moment decisiv”, a spus Frederiksen într-o dezbatere cu lideri politici danezi, înaintea unor întâlniri programate luni la Washington.

Ea a scris pe Facebook că Danemarca este „pregătită să ne apărăm valorile, oriunde este nevoie, inclusiv în Arctica. Credem în dreptul internațional și în dreptul popoarelor la autodeterminare”.

Premierul Suediei, Ulf Kristersson, a condamnat „retorica amenințătoare” a Statelor Unite după cele mai recente declarații ale lui Trump.

„Suedia, țările nordice, statele baltice și mai multe mari țări europene sunt alături de prietenii noștri danezi”, a spus el la o conferință pe teme de apărare desfășurată la Sälen, la care a participat și comandantul suprem al NATO.

Kristersson a afirmat că o preluare a Groenlandei de către SUA ar reprezenta „o încălcare a dreptului internațional și riscă să încurajeze alte țări să acționeze exact în același mod”.

Ministrul german de Finanțe, Lars Klingbeil, a declarat: „Ne consolidăm securitatea în Arctica împreună, ca aliați NATO, și nu unii împotriva altora”.

Lideri europeni: Doar Danemarca și Groenlanda pot decide viitorul teritoriului

Liderii a șapte țări europene, inclusiv Franța, Marea Britanie, Germania și Italia, au semnat marți o scrisoare în care afirmă că „doar” Danemarca și Groenlanda pot decide viitorul teritoriului.

Trump susține că controlul asupra Groenlandei este esențial pentru securitatea națională a Statelor Unite, având în vedere intensificarea activităților militare rusești și chineze în Arctica.

Statele Unite mențin o bază militară pe insulă încă din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Comandant suprem NATO: Nicio amenințare imediată

Comandantul suprem aliat al NATO, generalul Alexus Grynkewich, a declarat la conferința din Suedia că statele membre ale alianței discută statutul Groenlandei.

Deși nu există „nicio amenințare imediată” la adresa teritoriului NATO, importanța strategică a Arcticii crește rapid, a spus Grynkewich. El a precizat că discuțiile privind Groenlanda au loc în cadrul Consiliului Nord-Atlantic, la Bruxelles.

„Aceste dialoguri continuă la Bruxelles. Din câte am auzit, au fost discuții constructive”, a spus generalul.

Grynkewich a adăugat că nave rusești și chineze au fost observate patrulând împreună de-a lungul coastei nordice a Rusiei și în apropiere de Alaska și Canada, cooperând pentru a obține un acces mai mare în Arctica, pe măsură ce gheața se retrage din cauza încălzirii globale.

Care este statutul Groenlandei

Fostă colonie daneză până în 1953, Groenlanda a obținut autonomie internă în 1979 și ia în considerare, pe termen lung, o eventuală slăbire a legăturilor cu Danemarca. Sondajele arată că populația Groenlandei se opune ferm unei preluări de către Statele Unite.

Marea majoritate a partidelor politice din Groenlanda au declarat că nu doresc să se afle sub control american și insistă că groenlandezii trebuie să își decidă singuri viitorul.

Frederiksen a avertizat săptămâna trecută că orice tentativă a SUA de a prelua Groenlanda prin forță ar distruge 80 de ani de legături de securitate transatlantice.

Trump a ignorat comentariul, afirmând: „Dacă afectează NATO, afectează NATO. Dar, știți, ei au mult mai multă nevoie de noi decât avem noi de ei”.

Wadephul a avut discuții în Islanda înainte de a se întâlni luni, la Washington, cu secretarul de stat american Marco Rubio, pentru a aborda „provocările strategice ale Extremului Nord”, potrivit unui comunicat al Ministerului german de Externe.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
70 de angajați au fost concediați unul câte unul prin apel video, în ajun de Anul Nou, în Italia: „Este nedemn de o țară civilizată”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Anunțul Vioricăi Dăncilă zguduie tot! Nimeni nu se aștepta să audă așa cuvinte chiar de la ea: "Se roagă să..." Apoi, a făcut public un detaliu care a devenit clar subiectul zilei: "Eu nu mi-am plătit niciodată un..."
Viva.ro
Anunțul Vioricăi Dăncilă zguduie tot! Nimeni nu se aștepta să audă așa cuvinte chiar de la ea: "Se roagă să..." Apoi, a făcut public un detaliu care a devenit clar subiectul zilei: "Eu nu mi-am plătit niciodată un..."
„Pe cele două soții nu le-am luat din dragoste”. Ce spunea medicul Cristian Andrei despre cele două căsnicii pe care le-a avut. A vorbit și despre legătura cu mama lui și despre cum l-ar fi afectat asta! Poliția s-a autosesizat în cazul său
Unica.ro
„Pe cele două soții nu le-am luat din dragoste”. Ce spunea medicul Cristian Andrei despre cele două căsnicii pe care le-a avut. A vorbit și despre legătura cu mama lui și despre cum l-ar fi afectat asta! Poliția s-a autosesizat în cazul său
Cele mai cool & elegante cupluri de vedete la Globurile de Aur 2026! Vezi galeria foto
Elle.ro
Cele mai cool & elegante cupluri de vedete la Globurile de Aur 2026! Vezi galeria foto
gsp
Arabii i-au oferit 1 milion de dolari unei mari campioane olimpice din România: „Știți ce scria sub numele meu?”
GSP.RO
Arabii i-au oferit 1 milion de dolari unei mari campioane olimpice din România: „Știți ce scria sub numele meu?”
Cum explică Guvernul României noile impozite auto. De ce taxele pentru autoturismele hibrid sunt și de zece ori mai mari
GSP.RO
Cum explică Guvernul României noile impozite auto. De ce taxele pentru autoturismele hibrid sunt și de zece ori mai mari
Parteneri
Ultima oră! Doliu la nivel înalt în România! A murit și el, un om de legendă, simbolul unei generații, iar reacțiile vin în lanț. Ce a ieșit la iveală în urmă cu puțin timp
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Doliu la nivel înalt în România! A murit și el, un om de legendă, simbolul unei generații, iar reacțiile vin în lanț. Ce a ieșit la iveală în urmă cu puțin timp
O recunoști? Imagini uitate din tinerețea Vioricăi Dăncilă. A fost mereu cochetă, coafată, cu ținute impecabile și bijuterii, dar stai să o vezi acasă, cu bebelușul înfiat și soțul! Ce stilată!
Avantaje.ro
O recunoști? Imagini uitate din tinerețea Vioricăi Dăncilă. A fost mereu cochetă, coafată, cu ținute impecabile și bijuterii, dar stai să o vezi acasă, cu bebelușul înfiat și soțul! Ce stilată!
Cele mai bogate actrițe din Turcia. Beren Saat, Hande Erçel și vedetele cu averi de milioane
Tvmania.ro
Cele mai bogate actrițe din Turcia. Beren Saat, Hande Erçel și vedetele cu averi de milioane

Alte știri

Proiect pentru reglementarea prostituției din România, inițiat în Parlament: „Legea propune un control riguros”
Știri România 14:48
Proiect pentru reglementarea prostituției din România, inițiat în Parlament: „Legea propune un control riguros”
Șefa Curții de Apel București critică magistrații care au mers la Cotroceni. „Planul matematic” invocat de Liana Arsenie
Știri România 14:44
Șefa Curții de Apel București critică magistrații care au mers la Cotroceni. „Planul matematic” invocat de Liana Arsenie
Parteneri
Fanteziile pornografice și cruzimea unei neveste naziste. Cum se afișa în fața prizonierilor cea poreclită „Cățeaua de la Buckenwald”
Adevarul.ro
Fanteziile pornografice și cruzimea unei neveste naziste. Cum se afișa în fața prizonierilor cea poreclită „Cățeaua de la Buckenwald”
Cât timp au la dispoziție românii din străinătate să vină în țară, în caz de război sau alt scenariu dificil. Legea apărării a fost promulgată
Fanatik.ro
Cât timp au la dispoziție românii din străinătate să vină în țară, în caz de război sau alt scenariu dificil. Legea apărării a fost promulgată
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Mihai Lixandru: „Ne place să jucăm din 3 în 3 zile”
Mihai Lixandru: „Ne place să jucăm din 3 în 3 zile”
Alexandru Chipciu, o conferință cu de toate: „Poate voi fi o ‚pușcărie’ de antrenor”
Alexandru Chipciu, o conferință cu de toate: „Poate voi fi o ‚pușcărie’ de antrenor”
Parteneri
La 6 luni de când s-a căsătorit, celebra actriță a anunțat că este însărcinată. Ținuta purtată la Globurile de Aur 2026 i-a pus în evidență burtica de gravidă. Foto
Elle.ro
La 6 luni de când s-a căsătorit, celebra actriță a anunțat că este însărcinată. Ținuta purtată la Globurile de Aur 2026 i-a pus în evidență burtica de gravidă. Foto
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
Unica.ro
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
Viva.ro
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”

Monden

Irina Loghin, schimbare radicală de look. Cum arată cântăreața după ce s-a tuns scurt
Stiri Mondene 15:00
Irina Loghin, schimbare radicală de look. Cum arată cântăreața după ce s-a tuns scurt
Ce a pățit Daniel Pavel în Bangkok, unde s-au filmat primele trei zile din „Desafio: Aventura”. „Condiții extreme”
Stiri Mondene 14:37
Ce a pățit Daniel Pavel în Bangkok, unde s-au filmat primele trei zile din „Desafio: Aventura”. „Condiții extreme”
Parteneri
Can Yaman rupe tăcerea după scandalul drogurilor din Turcia. Actorul din „Sandokan” neagă acuzațiile. Cine îi ia apărarea
TVMania.ro
Can Yaman rupe tăcerea după scandalul drogurilor din Turcia. Actorul din „Sandokan” neagă acuzațiile. Cine îi ia apărarea
Localitatea din România unde troienele au trecut de un metru
ObservatorNews.ro
Localitatea din România unde troienele au trecut de un metru
Mara Bănică, îngrozită de cât a putut să plătească impozit pentru casă și mașină în 2026: „Mai bine mor cu ei de gât”
Libertateapentrufemei.ro
Mara Bănică, îngrozită de cât a putut să plătească impozit pentru casă și mașină în 2026: „Mai bine mor cu ei de gât”
Parteneri
Mario Iorgulescu, dezvăluiri șocante despre tatăl lui: „Am pus 50 de bodyguarzi să-l bată! La 13 ani mă ducea la lăutari și șprițuri”
GSP.ro
Mario Iorgulescu, dezvăluiri șocante despre tatăl lui: „Am pus 50 de bodyguarzi să-l bată! La 13 ani mă ducea la lăutari și șprițuri”
Cuplul viral din sport s-a despărțit după o săptămână de relație intensă
GSP.ro
Cuplul viral din sport s-a despărțit după o săptămână de relație intensă
Parteneri
Timothée Chalamet, Globul de Aur! Lista COMPLETĂ a câștigătorilor din 2026
Mediafax.ro
Timothée Chalamet, Globul de Aur! Lista COMPLETĂ a câștigătorilor din 2026
Femeie împușcată de 7 ori în fața copilului ei de 1 an! Doi indivizi mascați au intrat în locuință și au atacat-o fără milă! De necrezut ce a urmat
StirileKanalD.ro
Femeie împușcată de 7 ori în fața copilului ei de 1 an! Doi indivizi mascați au intrat în locuință și au atacat-o fără milă! De necrezut ce a urmat
Scene cutremurătoare la înmormântarea lui Gabriel, tânărul de 25 de ani mort în spitalul din Buzău! Au apărut după ce a fost condus la groapă și toată lumea a rămas înmărmurită. Toți au scos telefoanele să filmeze
Wowbiz.ro
Scene cutremurătoare la înmormântarea lui Gabriel, tânărul de 25 de ani mort în spitalul din Buzău! Au apărut după ce a fost condus la groapă și toată lumea a rămas înmărmurită. Toți au scos telefoanele să filmeze
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
Wowbiz.ro
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
Cine pierde pensia de urmaș în 2026. Noile reguli lovesc mii de români
Redactia.ro
Cine pierde pensia de urmaș în 2026. Noile reguli lovesc mii de români
Sofia Vicoveanca a suferit un infarct! Artista, internată de urgență la Spitalul Județean din Suceava
KanalD.ro
Sofia Vicoveanca a suferit un infarct! Artista, internată de urgență la Spitalul Județean din Suceava

Politic

PSD îl apără pe ministrul Justiției, Radu Marinescu, acuzat că a plagiat lucrarea de doctorat: „Nu poţi acuza pe cineva că a încălcat o lege care nu era în vigoare la acel moment”
Politică 13:49
PSD îl apără pe ministrul Justiției, Radu Marinescu, acuzat că a plagiat lucrarea de doctorat: „Nu poţi acuza pe cineva că a încălcat o lege care nu era în vigoare la acel moment”
Hubert Thuma, lider influent în PNL, a ieșit din umbră și acuză Guvernul Bolojan în scandalul creșterii taxelor și impozitelor locale
Politică 09 ian.
Hubert Thuma, lider influent în PNL, a ieșit din umbră și acuză Guvernul Bolojan în scandalul creșterii taxelor și impozitelor locale
Parteneri
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
ZiaruldeIasi.ro
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
Faimoasa campioană din România care a refuzat o ofertă de 1 milion de dolari din partea arabilor. Motivul pentru care a luat o astfel de decizie: ”Nu știu ce s-ar fi întâmplat”
Fanatik.ro
Faimoasa campioană din România care a refuzat o ofertă de 1 milion de dolari din partea arabilor. Motivul pentru care a luat o astfel de decizie: ”Nu știu ce s-ar fi întâmplat”
The Guardian recomandă un loc din România, care dă senzația că te afli la capătul lumii, în topul destinațiilor pentru 2026
Spotmedia.ro
The Guardian recomandă un loc din România, care dă senzația că te afli la capătul lumii, în topul destinațiilor pentru 2026