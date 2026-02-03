Cei doi au fost condamnați toamna trecută la închisoare pentru tentativă de omor și tulburarea liniștii publice, dar au fugit din țară, apoi au fost prinși și acum sunt arestați la domiciliu în Italia.

„Mai au o cale de atac, dar e important în principiu că în Italia doar chestiuni de legalitate mai pot fi invocate în recurs”, au precizat sursele judiciare pentru Libertatea.

Amintim că Dani Mocanu și fratele său au fost implicați într-o bătaie în august 2022. Ei au lovit violent cu ranga un bărbat lângă o benzinărie din Pitești. Victima a suferit o fractură craniană și a fost lăsată întinsă pe asfalt, dar a supraviețuit.

Dani Mocanu, fugit în Italia, va fi predat autorităților din România, a decis o instanță din Napoli. Ce urmează
Imagine de la bătaia din 2022

După 3 ani, în noiembrie 2025, frații Mocanu au fost condamnați definitiv la închisoare cu executare pentru tentativă de omor. Dani Mocanu a primit 4 ani, Ionuț Nando Mocanu a primit 7 ani. Cei doi au fugit însă din România înainte de pronunțarea sentinței, dar au fost prinși după câteva zile în Italia și acum sunt în arest la domiciliu.

Mai amintim că Înalta Curte, condusă de Lia Savonea, a admis marți, 3 februarie, cererea de recurs în casație depusă de Dani Mocanu și de Ionuț Nando Mocanu, care vor să scape de închisoare. Primul termen a fost stabilit pentru 17 martie.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Videoclipul de 40 de secunde care spulberă definitiv mitul conspirației „Pământului plat”

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Pe el îl știe toată lumea pentru că este unul dintre cei mai vocali miniștri ai guvernului Bolojan, dar iată cum arată și cu ce se ocupă, de fapt, soția lui Radu Miruță. Ce s-a aflat acum despre partenera ministrului Apărării i-a lăsat pe mulți fără cuvinte
Viva.ro
Pe el îl știe toată lumea pentru că este unul dintre cei mai vocali miniștri ai guvernului Bolojan, dar iată cum arată și cu ce se ocupă, de fapt, soția lui Radu Miruță. Ce s-a aflat acum despre partenera ministrului Apărării i-a lăsat pe mulți fără cuvinte
„Am simţit mirosul de apă de gură”. Dezvăluirile unei femei abuzate de Cristian Andrei sunt tulburătoare! „Psihologul” a chemat-o la cabinet după program! „Mi s-a spus să merg la ora 20:00, atunci când își încheia activitatea terapeutică”. Ce a urmat e revoltător
Unica.ro
„Am simţit mirosul de apă de gură”. Dezvăluirile unei femei abuzate de Cristian Andrei sunt tulburătoare! „Psihologul” a chemat-o la cabinet după program! „Mi s-a spus să merg la ora 20:00, atunci când își încheia activitatea terapeutică”. Ce a urmat e revoltător
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! Cele două vedete au fost surprinse petrecând un weekend romantic în Marea Britanie
Elle.ro
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! Cele două vedete au fost surprinse petrecând un weekend romantic în Marea Britanie
gsp
Fostul arbitru din Liga 1 a „zguduit” Bursa de Valori: „Am o avere de 60-80 milioane de euro” » Pregătește o BOMBĂ: „Lucrez la proiect, Hagi CEO!”
GSP.RO
Fostul arbitru din Liga 1 a „zguduit” Bursa de Valori: „Am o avere de 60-80 milioane de euro” » Pregătește o BOMBĂ: „Lucrez la proiect, Hagi CEO!”
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
GSP.RO
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
Parteneri
Sigur o recunoști! La 70 de ani, iubita noastră actriță a înflorit după două lovituri grele: cancer și divorț. A divorțat după ce a aflat că soțul e gay, iar un an mai târziu a făcut cancer
Libertateapentrufemei.ro
Sigur o recunoști! La 70 de ani, iubita noastră actriță a înflorit după două lovituri grele: cancer și divorț. A divorțat după ce a aflat că soțul e gay, iar un an mai târziu a făcut cancer
Ultima oră! Denise Rifai, primele declarații după ce și-a dat demisia de la KANAL D! Ce a dezvăluit, la cald, după 5 ani în trustul Dogan. Nimeni nu se aștepta la așa mutare
Avantaje.ro
Ultima oră! Denise Rifai, primele declarații după ce și-a dat demisia de la KANAL D! Ce a dezvăluit, la cald, după 5 ani în trustul Dogan. Nimeni nu se aștepta la așa mutare
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Alte știri

Înalta Curte, condusă de Lia Savonea, va reanaliza dosarul lui Dani Mocanu, condamnat definitiv la 4 ani de închisoare pentru tentativă de omor
Știri România 16:43
Înalta Curte, condusă de Lia Savonea, va reanaliza dosarul lui Dani Mocanu, condamnat definitiv la 4 ani de închisoare pentru tentativă de omor
Zboruri spre şase noi destinaţii preferate de români, operate din Bucureşti şi Bacău, începând din 1 aprilie
Știri România 15:34
Zboruri spre şase noi destinaţii preferate de români, operate din Bucureşti şi Bacău, începând din 1 aprilie
Parteneri
Metoda populară de gătit care crește riscul de cancer. Oncologii spun că trebuie limitată urgent
Adevarul.ro
Metoda populară de gătit care crește riscul de cancer. Oncologii spun că trebuie limitată urgent
Singura condiție pentru care Sorana Cîrstea ar juca și în 2027. Tenismena a oferit răspunsul momentului
Fanatik.ro
Singura condiție pentru care Sorana Cîrstea ar juca și în 2027. Tenismena a oferit răspunsul momentului
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Financiarul.ro
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Superliga.ro (P)
Imaginea revirimentului lui CFR Cluj. Andrei Cordea este (din nou) jucătorul etapei
Imaginea revirimentului lui CFR Cluj. Andrei Cordea este (din nou) jucătorul etapei
Trei lucruri de urmărit în etapa intermediară din Superliga
Trei lucruri de urmărit în etapa intermediară din Superliga
Parteneri
Boala de care suferă Otilia. Ce diagnostic a primit artista după ce s-a căsătorit: „Nu există tratament la mine, pentru această problemă…”
Elle.ro
Boala de care suferă Otilia. Ce diagnostic a primit artista după ce s-a căsătorit: „Nu există tratament la mine, pentru această problemă…”
Val de reacții negative în mediul online după podcastul lui Bursucu’, în care a avut-o invitată pe Iuliana Beregoi. Ce a putut să o întrebe prezentatorul pe tânăra artistă
Unica.ro
Val de reacții negative în mediul online după podcastul lui Bursucu’, în care a avut-o invitată pe Iuliana Beregoi. Ce a putut să o întrebe prezentatorul pe tânăra artistă
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Viva.ro
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze

Monden

Raluca Bădulescu și-a părăsit iubitul înainte de nuntă. Se îndrăgostise de un alt bărbat la petrecerea burlăcițelor: „Am rămas cu ăla acolo 6 luni”
Stiri Mondene 17:17
Raluca Bădulescu și-a părăsit iubitul înainte de nuntă. Se îndrăgostise de un alt bărbat la petrecerea burlăcițelor: „Am rămas cu ăla acolo 6 luni”
Alex Dobrescu, fostul iubit al Cristinei Cioran, are probleme în spatele gratiilor. Ce au decis magistrații după ce acesta a refuzat un avocat din oficiu
Stiri Mondene 17:00
Alex Dobrescu, fostul iubit al Cristinei Cioran, are probleme în spatele gratiilor. Ce au decis magistrații după ce acesta a refuzat un avocat din oficiu
Parteneri
Heidi Klum, apariție «aproape goală» la Grammy 2026! Rochia din latex și ținuta ținută în piercinguri care au șocat audiența
TVMania.ro
Heidi Klum, apariție «aproape goală» la Grammy 2026! Rochia din latex și ținuta ținută în piercinguri care au șocat audiența
Desertul românesc care a fost inclus în topul Taste Atlas. Câţi bani cer patiseriile pentru o porţie
ObservatorNews.ro
Desertul românesc care a fost inclus în topul Taste Atlas. Câţi bani cer patiseriile pentru o porţie
Ultima oră! Ce se întâmplă acum cu magazinele “La Cocoș”, iubite de toți românii pentru prețurile foarte mici
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Ce se întâmplă acum cu magazinele “La Cocoș”, iubite de toți românii pentru prețurile foarte mici
Parteneri
Studiu șocant: „Aceste alimente sunt atât de nocive încât ar trebui tratate mai degrabă ca țigările, nu ca hrană!”
GSP.ro
Studiu șocant: „Aceste alimente sunt atât de nocive încât ar trebui tratate mai degrabă ca țigările, nu ca hrană!”
„Se căsătorește cu Francesca, face două nunți!” » Adrian Mititelu, detalii despre evenimentul anului în Bănie
GSP.ro
„Se căsătorește cu Francesca, face două nunți!” » Adrian Mititelu, detalii despre evenimentul anului în Bănie
Parteneri
Cifrele nu mint! Cât este, de fapt, indemnizația pentru copiii cu handicap mediu / Ministrul Muncii: Trebuie să o mărim
Mediafax.ro
Cifrele nu mint! Cât este, de fapt, indemnizația pentru copiii cu handicap mediu / Ministrul Muncii: Trebuie să o mărim
Primele dezvăluiri făcute de criminalul de 13 ani în cazul uciderii lui Mario: „Mă teroriza”
StirileKanalD.ro
Primele dezvăluiri făcute de criminalul de 13 ani în cazul uciderii lui Mario: „Mă teroriza”
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
EXCLUSIV | Mitică Dragomir, prima reacție după ce a aflat ce se întâmplă cu Mircea Lucescu: „Doamne ferește!”
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Mitică Dragomir, prima reacție după ce a aflat ce se întâmplă cu Mircea Lucescu: „Doamne ferește!”
Doliu în SRI. A murit un fost șef din Serviciul Român de Informații. Va fi înmormântat cu onoruri militare
Redactia.ro
Doliu în SRI. A murit un fost șef din Serviciul Român de Informații. Va fi înmormântat cu onoruri militare
„Copilei îi mai bătea o ţâră inima” Filmul tragediei din Sibiu, unde o soră și un frate au sfârșit după ce au căzut în pârâul înghețat. Cei doi copii nu au mai avut nici o șansă
KanalD.ro
„Copilei îi mai bătea o ţâră inima” Filmul tragediei din Sibiu, unde o soră și un frate au sfârșit după ce au căzut în pârâul înghețat. Cei doi copii nu au mai avut nici o șansă

Politic

Adrian Veștea, prim-vicepreședinte PNL, confirmă că i-a cerut lui Ilie Bolojan, la Vila Lac, să nu demită colegii de la sectoare: „Vorbesc liber”
Politică 15:43
Adrian Veștea, prim-vicepreședinte PNL, confirmă că i-a cerut lui Ilie Bolojan, la Vila Lac, să nu demită colegii de la sectoare: „Vorbesc liber”
Senatorii români, obligați să meargă la serviciu. Fiecare absență îi va costa 950 de lei
Politică 12:59
Senatorii români, obligați să meargă la serviciu. Fiecare absență îi va costa 950 de lei
Parteneri
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
Când se retrage Dan Șucu din fotbal? „70 de milioane pentru Rapid și dublu pentru Genoa!”. Comparația cu Gigi Becali. Exclusiv
Fanatik.ro
Când se retrage Dan Șucu din fotbal? „70 de milioane pentru Rapid și dublu pentru Genoa!”. Comparația cu Gigi Becali. Exclusiv
Copilul tău poate fi mai bun la matematică dacă face asta! Recomandarea oamenilor de știință
Spotmedia.ro
Copilul tău poate fi mai bun la matematică dacă face asta! Recomandarea oamenilor de știință