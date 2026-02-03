Cei doi au fost condamnați toamna trecută la închisoare pentru tentativă de omor și tulburarea liniștii publice, dar au fugit din țară, apoi au fost prinși și acum sunt arestați la domiciliu în Italia.

„Mai au o cale de atac, dar e important în principiu că în Italia doar chestiuni de legalitate mai pot fi invocate în recurs”, au precizat sursele judiciare pentru Libertatea.

Amintim că Dani Mocanu și fratele său au fost implicați într-o bătaie în august 2022. Ei au lovit violent cu ranga un bărbat lângă o benzinărie din Pitești. Victima a suferit o fractură craniană și a fost lăsată întinsă pe asfalt, dar a supraviețuit.

Imagine de la bătaia din 2022

După 3 ani, în noiembrie 2025, frații Mocanu au fost condamnați definitiv la închisoare cu executare pentru tentativă de omor. Dani Mocanu a primit 4 ani, Ionuț Nando Mocanu a primit 7 ani. Cei doi au fugit însă din România înainte de pronunțarea sentinței, dar au fost prinși după câteva zile în Italia și acum sunt în arest la domiciliu.

Mai amintim că Înalta Curte, condusă de Lia Savonea, a admis marți, 3 februarie, cererea de recurs în casație depusă de Dani Mocanu și de Ionuț Nando Mocanu, care vor să scape de închisoare. Primul termen a fost stabilit pentru 17 martie.

