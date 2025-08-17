Daniel David, Ministrul Educației, are 17 consilieri onorifici, de două ori mai mulți decât Ilie Bolojan

Din echipa ministrului fac parte nume sonore din mediul academic și din domeniul cercetării. Printre aceștia se numără Mircea Dumitru, fost ministru al Educației și actual vicepreședinte al Academiei Române, Patriciu Achimaș-Cadariu, fost ministru al Sănătății, dar și personalități de renume internațional, precum Sergiu Pașca, profesor la Universitatea Stanford, și Ovidiu Andronesi, profesor asociat la Universitatea Harvard, conform Educație prin lectură.

Pe lângă consilierii onorifici, ministrul Daniel David are și patru consilieri la cabinet, printre care Radu Silaghi-Dumitrescu și Isabel Leucuța, ambii de la Universitatea „Babeș-Bolyai” (UBB), instituție pe care a condus-o ca rector înainte de a prelua portofoliul Educației. Directorul său de cabinet, Răzvan Mustață, provine de asemenea din cadrul UBB.

Criticii atrag atenția însă că, în ciuda acestei echipe extinse, problemele din educație rămân nerezolvate.

Profesorii protestează față de măsurile de austeritate și amenință chiar cu boicotarea deschiderii noului an școlar.

Mai mult, în trecut, printre consilierii onorifici ai lui Daniel David s-a aflat și Dragoș Anastasiu, implicat într-o controversă legată de plăți neoficiale către un funcționar ANAF.

Astfel, în timp ce Ministerul Educației se mândrește cu o echipă impresionantă de consilieri, sistemul de învățământ rămâne marcat de tensiuni și incertitudine.

