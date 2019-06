Daniel Suciu candidează pentru funcția de președinte executiv al PSD

Anunțul a fost făcut de Daniel Suciu pe pagina sa de Facebook.

„Țin la fiecare coleg de-al meu, încă din prima zi în care m-am înscris în PSD. Am trecut prin multe, am suferit înfrângeri, ne-am bucurat când am avut aprecierea oamenilor.

Am fost consilier județean, deputat, lider de grup si acum ministru, dar cea mai importantă calitate este cea de coleg al tuturor care cred că PSD a făcut, face și va face lucruri bune pentru România. Am făcut și greșeli și trebuie să ni le asumăm, pentru că doar așa vom recâștiga încrederea oamenilor.

Așadar, candidez pentru funcția de președinte executiv al PSD, într-un moment important pentru partid, însă rămân acelasi om pe care s-au putut baza mereu. Le mulțumesc colegilor mei de acasă și tuturor celor ce se vor alătura acestei noi provocări pentru viitorul PSD”, a transmis Daniel Suciu.

Daniel Suciu este absolvent de Drept, a profesat ca ziarist, a fost numit consilier judeţean la Bistriţa-Năsăud, iar în Parlament a condus grupul parlamentar al PSD.

