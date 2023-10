Curtea de Apel București a respins, luni, 2 octombrie, recursul lui Dănuț Lupu. „Respinge ca nefondat apelul declarat de către apelantul inculpat Lupu Dănuţ împotriva sentinţei penale nr. 79/16.02.2023, pronunţată de Judecătoria Cornetu în dosarul nr. 13016/1748/2022. În baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală obligă pe apelantul inculpat la plata sumei de 500 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia inculpatului şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 2 octombrie 2023”, se arată în soluția instanței.

Dănuț Lupu a fost condamnat pe 2 iunie, dar a făcut apel. El a fost prins șofând, deși permisul de conducere i-a fost anulat încă din aprilie 2001, când a fost prins la volan după ce consumase băuturi alcoolice.

Deși nu a mai avut dreptul de a conduce, acest lucru nu l-a împiedicat să se urce la volan, alegându-se cu o serie de dosare penale.

Vreau doar să menționez că îmi pare rău, dar am fost nevoit să conduc pentru că mă simțeam foarte rău. Regret faptele, dar nu aveam altă posibilitate. Am sunat la taxi și la Uber, dar nu am găsit. Am fost nevoit să fac asta când am văzut că nu vine. Nu am făcut accident, nu am fost băut sau drogat.

Dănuț Lupu, pentru Prosport, pe 4 septembrie.