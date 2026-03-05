Mai exact, este vorba despre o scădere de 9.978 de pensionari români, iar pensia medie în această perioadă a fost de 2.780 de lei, suma totală alocată pensiilor ridicându-se la 13,034 miliarde de lei.

Din totalul de aproape 4,7 milioane de pensionari români, 526.868 de oameni au lucrat în agricultură, având o pensie medie de 718 lei.

Statistica indică 3.783.636 de pensionari la limită de vârstă, dintre care 2.160.004 femei. În acest caz, pensia medie a fost de 3.111 lei.

În februarie 2026, 64.429 de români au primit pensie anticipată (pensia medie fiind de 2.530 de lei), iar 393.857 de oameni au beneficiat de pensie de invaliditate (1.089 de lei pensie medie). Dintre aceștia, 45.924 de pensionari români au avut gradul I de invaliditate, cu o pensie medie de 952 de lei.

Totodată, pensii de urmaș au fost acordate pentru 446.078 de români (1.506 lei pensie medie), iar 92 de pensionari au beneficiat de ajutor social, în valoare medie de 540 de lei, potrivit CNPP.

Comparativ, numărul de pensionari români a crescut în ianuarie 2026, iar pensia medie s-a majorat cu un leu. De departe, București rămâne orașul cu cei mai mulți pensionari din țară: 467.225.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că sistemul de pensii din România nu va intra în colaps, iar veniturile pensionarilor români vor crește începând cu 1 ianuarie 2027.

El a explicat că această creștere va fi posibilă prin majorarea punctului de pensie și eliminarea contribuției la sănătate (CASS) pentru pensiile de peste 3.000 de lei, măsuri care vor intra în vigoare la aceeași dată.

