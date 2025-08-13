Potrivit News.ro, suma totală a ajuns la 212,37 miliarde de euro, marcând o creștere de 7,48 miliarde de euro față de începutul anului.

Din totalul datoriei externe, 76,3% reprezintă datoria pe termen lung, care a atins valoarea de 162,089 miliarde de euro la 30 iunie 2025. Aceasta a înregistrat o creștere de 4,6% comparativ cu sfârșitul anului 2024. Datoria pe termen scurt, reprezentând 23,7% din total, a ajuns la 50,284 miliarde de euro, cu o creștere de 0,8% față de 31 decembrie 2024.

Investițiile directe ale nerezidenților în România au totalizat 2,779 miliarde euro în primele șase luni ale anului 2025, o sumă mai mare decât cea înregistrată în aceeași perioadă a anului precedent. Contul curent al balanței de plăți a înregistrat un deficit de 13,897 miliarde euro, în creștere față de perioada similară din 2024.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a scăzut la 15,5% în prima jumătate a anului 2025, comparativ cu 19,6% în 2024. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii a scăzut ușor, ajungând la 5,3 luni la sfârșitul lunii iunie 2025.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt cu rezervele valutare ale BNR a scăzut de la 99,1% la sfârșitul anului 2024, la 92,8% la 30 iunie 2025.

