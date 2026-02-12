La momentul redactării acestui material, la fața locului se află un echipaj de poliție și un grup pirotehnic, care au impus un perimetru în jurul dronei prăbușite la malul mării.

Incidentul vine la doar câteva zile după ce fragmente de dronă au fost găsite pe plaja din Mamaia.

„Luni seară, polițiștii de frontieră au fost sesizați cu privire la posibila prezență a unor resturi metalice, care par a aparține unui aparat de zbor neidentificat, pe plaja stațiunii Mamaia”, au transmis reprezentanții Gărzii de Coastă. Fragmentele au fost ridicate conform procedurilor obișnuite de intervenție.

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a clarificat miercuri că aceste fragmente ar putea proveni dintr-un exercițiu militar desfășurat în poligonul din Cap Midia în perioada 2-6 februarie.

„În cadrul exercițiului multinațional Dynamic Front, au fost organizate trageri asupra unor ținte aeriene de unică folosință de tip dronă, fără încărcătură. Toate țintele au fost doborâte deasupra mării”, a precizat MApN.

Exercițiul a implicat forțe armate din Germania, Franța, Italia și SUA. Acestea au utilizat sisteme MLRS pentru trageri asupra țintelor, în timp ce structurile franceze au lansat rachete sol-aer Mistral, iar americanii au folosit rachete Stinger și Avenger pentru a doborî mai multe ținte aeriene.

„Există posibilitatea ca resturi dintr-o astfel de țintă aeriană, care a fost doborâtă pe timpul tragerilor, să fie aduse de valuri la mal”, a adăugat Ministerul Apărării.

În ceea ce privește incidentul din Mamaia, Ministerul a specificat că „în seara de luni, 9 februarie, a fost semnalată, prin apel la 112, prezența unor fragmente de dronă în zona Hotelului Victoria. Echipele specializate au intervenit și au ridicat elementele descoperite”.

Autoritățile continuă să investigheze incidentele pentru a confirma legătura dintre resturile găsite pe plaje și exercițiile militare recente.

Știre în curs de actualizare

