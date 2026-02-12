„Nu sunt posturi disponibile”

Într-un video publicat pe Facebook, citat de Agrointel, fostul manager vorbește despre o restructurare amplă a sectorului agricol, care ar putea duce la dispariția a sute de mii de ferme și la reducerea drastică a posturilor pentru specialiști.

Iulian Constantin Muntianu spune că lipsa ofertelor de muncă nu este o situație izolată, ci un fenomen care afectează tot mai mulți specialiști din domeniu.

„La ultimele discuții cu câţiva fermieri pe care eu i-am cunoscut din colaborarea anterioară, unde am lucrat ca și manager la o fermă mare, m-au întrebat: Iulian, dar în acestea șapte luni de când ai plecat de la ferma respectivă, cum de nu ai găsit o altă fermă mai mare decât cea la care ai lucrat? Cum de nu ai găsit o astfel de fermă? Iar răspunsul este unul foarte simplu: nu sunt posturi disponibile și nici nu cred că vor fi în perioada următoare.”, a spus inginerul agronom.

Agronomul susține că și alți profesioniști cu experiență se confruntă cu aceeași problemă:

Agricultura românească trece printr-o reformă. Specialişti mai mari decât mine, specialişti care au o vechime mai mare în agricultură decât am eu în domeniu, care au lucrat la ferme mult mai mari decât cea la care am lucrat eu, sunt acum fără job şi nu sunt întâmplător fără job.”, adaugă acesta.

„Peste 700.000 de ferme vor dispărea”

Potrivit acestuia, structura actuală a agriculturii românești explică în parte schimbările din piață.

„Din cele 2,8 milioane de ferme cât sunt în România, peste 80% sunt microferme, adică ferme care au până în cinci hectare sau cinci-zece hectare pe aici. În următorii 10 ani peste 700.000 de ferme vor dispărea, se vor dizolva şi asta înseamnă că alte ferme vor creşte sau vor apărea nu ştiu asociaţii, cooperative noi cu suprafeţe mai mari.”, spune Iulian Constantin Muntianu.

În opinia sa, consolidarea exploatațiilor agricole va reduce semnificativ numărul posturilor administrative și de conducere.

Mai puțini ingineri în ferme

Muntianu afirmă că fermele mari și cooperativele care vor rezista nu vor mai funcționa după modelul actual, în care există mai mulți ingineri sau manageri pe departamente separate.

„Aceste ferme mari care rezistă şi care vor rezista și aceste cooperative care se vor dezvolta nu vor mai angaja inginer specialist care să coordoneze activitatea, nu ştiu de la marginea solei sau din birou, ci vor angaja specialişti care efectiv vor coordona lucrarea şi vor urca pe utilaj de tractor în câmp, fiind un exemplu pentru ceilalți din echipă.”

El susține că multe funcții vor fi comasate într-una singură:

„Dacă acum este manager responsabil cu parcul de utilaje sau de mecanizare, nu va mai fi. Aceste funcţiuni vor fi atribuite unui singur manager, unui singur inginer sau şef de fermă, el practic se va ocupa de tot în acea fermă, cum se practică de mult timp în multe ţări dezvoltate, Germania, Franţa.”

„Multe ferme mari din România au concediat sute de angajați”

Problema costurilor este, în opinia sa, principalul motor al restructurării din agricultură.

„Eu cunosc personal multe ferme mari din România care au concediat sute de angajați și foarte mulți sunt din cei cu studii superioare, ingineri. Din trei ingineri va rămâne unul, din cinci probabil doi, iar ei vor recolta, se vor sui pe combină, poate vor ara, nu ştiu, vor semăna direct cu o semănătoare performanță.”, adaugă inginerul agronom.

În acest context, spune că situația sa nu este ieșită din comun.

„Astfel că nu e nici ceva neobişnuit că nu mi-am găsit un post, nu am găsit o fermă la care să lucrez şi nici nu cred că foarte curând o să apară un post disponibil şi pur și simplu trebuie să ne adaptăm, trebuie să găsim alte soluții, alte activități și vom merge înainte.”

Inginerul agronom încheie cu un apel la prudență, recomandând specialiștilor din domeniu să aibă un plan de rezervă într-un sector care, spune el, trece printr-o reformă profundă.

Noi fragmente de dronă, descoperite pe o plajă între Costinești și Tuzla | VIDEO
Știri România 13:57
Noi fragmente de dronă, descoperite pe o plajă între Costinești și Tuzla | VIDEO
România, lideră regională în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și transformare energetică: cel mai mare parc solar din Europa se construiește lângă București
Știri România 13:24
România, lideră regională în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și transformare energetică: cel mai mare parc solar din Europa se construiește lângă București
Veteranul competiției Eurovision România, Costi Ioniță, a ajuns din întâmplare în acest an: „Am zis să mai văd și eu lumea"
Exclusiv
Stiri Mondene 14:00
Veteranul competiției Eurovision România, Costi Ioniță, a ajuns din întâmplare în acest an: „Am zis să mai văd și eu lumea”
Anamaria Prodan a dat verdictul! Aris Eram și Bianca Stoica de la Survivor n-au nicio șansă să formeze un cuplu: „El este din altă ligă"
Stiri Mondene 13:50
Anamaria Prodan a dat verdictul! Aris Eram și Bianca Stoica de la Survivor n-au nicio șansă să formeze un cuplu: „El este din altă ligă”
Gheorghe Stan, judecător CCR, a venit din concediu ca să aprobe trimiterea legii pensiilor speciale la CJUE, cerută de Lia Savonea
Politică 11 feb.
Gheorghe Stan, judecător CCR, a venit din concediu ca să aprobe trimiterea legii pensiilor speciale la CJUE, cerută de Lia Savonea
Dacian Dragoș, judecător CCR, a câștigat la Curtea de Apel București și în al doilea dosar în care i-a fost contestată numirea, după 3 amânări. La fel și Mihai Busuioc
Politică 11 feb.
Dacian Dragoș, judecător CCR, a câștigat la Curtea de Apel București și în al doilea dosar în care i-a fost contestată numirea, după 3 amânări. La fel și Mihai Busuioc
