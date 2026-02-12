Miza anchetei este una financiară de proporții: o afacere estimată la 900 de milioane de euro, parafată în urmă cu doi ani.

„Colectare de probe” în inima Europei

Surse apropiate dosarului au confirmat pentru AFP că descinderile vizează vânzarea a 23 de clădiri deținute de Executivul european către statul belgian.

Parchetul European s-a limitat la a confirma operațiunea de „colectare de probe”, fără a oferi detalii suplimentare despre persoanele vizate, subliniind caracterul independent al anchetei.

Reacția Comisiei: „Vom coopera pe deplin”

Oficialii de la Bruxelles au confirmat rapid că instituția este subiectul verificărilor, dar au ținut să precizeze că sunt încrezători în legalitatea demersurilor din trecut.

„Comisia va coopera pe deplin cu EPPO și cu autoritățile belgiene competente, furnizând toate informațiile și asistența necesare pentru o anchetă aprofundată și independentă”, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, adăugând că există încrederea că „procesul s-a desfășurat în conformitate cu reglementările legale”.

Vânzarea activelor post-pandemie

Tranzacția investigată își are originile în strategia imobiliară adoptată de Comisie după pandemia de COVID-19. Pe fondul generalizării telemuncii, Bruxelles-ul a decis în 2024 să renunțe la 25% din suprafața sa de birouri până în 2030.

Astfel, pe 29 aprilie 2024, Comisia și statul belgian au anunțat finalizarea unui acord prin care Societatea Federală de Participații și Investiții (SFPIM) – brațul financiar al statului federal belgian – devenea proprietara celor 23 de imobile.

Planul prevedea ca SFPIM să cedeze ulterior clădirile unor promotori imobiliari, pentru a fi transformate în locuințe și spații comerciale, revitalizând astfel cartierul european.

Rolul EPPO

Parchetul European, instituție operațională din 2021 și condusă de fosta șefă DNA din România, Laura Codruța Kovesi, are competența exclusivă de a investiga și urmări penal infracțiunile care afectează interesele financiare ale UE, inclusiv cazuri de corupție, spălare de bani sau fraudă cu fonduri europene.

