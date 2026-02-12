Primarul a ieșit pozitiv la cocaină la testul rapid

Primarul a acceptat joi dimineață, în instanță, la propunerea activistului și protestatarului Marian Ceaușescu, să își facă un test rapid antidrog. Momentul a fost filmat și publicat pe rețelele de socializare de Marian Ceaușescu.

„Domnule Negoiță, acceptați acest test. Vă rog să îl desfaceți”, a spus activistul pe filmare, în timp ce edilul se aude spunând: „Nu știu ce e ăsta, nu am folosit niciodată”.

Robert Negoiță a făcut testul și apoi amândoi au așteptat la o masă să fie gata rezultatul, în jurul lor adunându-se mai multe persoane. La final, pe testul respectiv a apărut semnul care indică un rezultat pozitiv. Primarul suspendat al Sectorului 3 a spus că nu știe ce dispozitiv i-a dat Marian Ceaușescu și nu a fost de acord cu rezultatul apărut.

„A ieșit pozitiv. Uitați-vă, ați ieșit (pozitiv – n.r.). Dacă vreți să mă convingeți, mergem la un spital să faceți urina”, a adăugat Marian Ceaușescu.

Negoită i-a replicat, în timp ce citea manualul de instrucțiuni al testului: „Eu am făcut antidrog în trafic”.

Cunoscutul avocat Florian Șurghie i-a luat apărarea lui Robert Negoiță

Primarul suspendat al sectorului 3 a fost apărat de mai mulți avocați care au asistat la acest moment.

„Un om care face test în public înseamnă că nu se droghează, că domnul primar nu este idiot să facă teste dacă era drogat”, a spus avocatul Florian Șurghie.

Cu toate acestea, este știut faptul că testele antidrog rapide pot genera rezultate fals-pozitive într-o proporție semnificativă. Datele oficiale au indicat că, în anumite perioade, peste 40% din rezultatele pozitive, efectuate de polițiști pe marginea drumului, au fost ulterior infirmate de analizele de sânge efectuate în laboratoarele de medicină legală.

Un incident între Robert Negoiță și protestatarul Marian Ceaușescu a avut loc și luni, 9 februarie, când primarul ieșea de la Secția 13 de Poliție din București, după ce a semnat controlul judiciar. La ieșirea de la poliție, el i-a transmis activistului, care îl urmărea cu telefonul mobil și care l-a întrebat dacă are curaj să facă un test antidrog, să îl lase în pace: „Nu vorbesc cu nebunii”.

Acuzațiile aduse de DNA lui Robert Negoiță

Amintim că, săptămâna trecută, Robert Negoiță a fost pus sub control judiciar de către procurorii DNA. Anchetatorii i-au stabilit o cauțiune de 800.000 de lei, dar și interdicția de a-și mai exercita atribuțiile de primar.

Robert Negoiță a fost acuzat de DNA că a încălcat legea în vara anului 2025, atunci când era primarul Sectorului 3 și a dispus construirea și asfaltarea unei străzi de legătură între Șoseaua Industriilor și strada Soldat Ghețu Anghel. Primarul este cercetat pentru abuz în serviciu.

Potrivit anchetatorilor, care au făcut mai multe percheziții, lucrările s-au făcut pe un teren privat, aparținând firmei SC Future Business Ideas SRL, deținută de Ionuț Negoiță, fratele primarului, fără documentația legală necesară și fără autorizațiile și avizele obligatorii. Prejudiciul a fost de 900.000 de lei, reprezentând costurile materialelor, resurselor umane şi ale utilajelor folosite, plus obţinerea de foloase necuvenite pentru societatea care aparține fratelui său.



Mai mult, în perioada noiembrie 2017-decembrie 2025, spune DNA, Robert Negoiţă a dispus efectuarea unor lucrări pe 11 străzi din sectorul 3, constând în reparaţii, realizarea de drumuri noi, lucrări de pietruire, asfaltare şi sensuri giratorii, fără documente legale sau avize pentru intervenții la rețeaua de gaze. Mai exact, ancheta vizează străzile construite peste conductele Transgaz, fără avizele necesare.

Și primarul Daniel Băluță a ieșit pozitiv la testul rapid făcut de Marian Ceaușescu

Activistul Marian Ceaușescu i-a făcut un test rapid antidrog și primarului Sectorului 4, Daniel Băluță, în septembrie 2025. Atunci, testul rapid efectuat de Daniel Băluță a indicat un rezultat pozitiv pentru marijuana (THC).

Imediat după acest incident, primarul s-a deplasat la Spitalul Bagdasar-Arseni pentru a efectua analize oficiale. Rezultatul testului medical de la spital a fost negativ, demontând astfel rezultatul testului rapid oferit de activist.

