David Popovici a semnat un nou parteneriat: ședință foto specială pe străzile din București cu un Porsche Macan Electric

Campion olimpic și recordman multiplu, David Popovici este singurul sportiv din lume care a reușit să câștige de două ori medalia de aur atât în proba de 100 m liber, cât și în cea de 200 m liber, la Campionatele Mondiale de natație, în 2022 si 2025.

Deținător al recordului european la 100 m liber și al recordului mondial la juniori la probele de 100 m liber, 200 m liber și 100 m liber în bazin scurt, David este în același timp, și cvadruplu campion european, cucerind câte două titluri, în 2022 și 2024.

David Popovici a semnat un nou parteneriat: ședință foto specială pe străzile din București cu un Porsche Macan ElectricIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 14

David Popovici: „În apă totul este despre viteză, precizie și control”

În calitate de „Friend of the Brand”, David Popovici va contribui la inițiativele Porsche din sport și din alte domenii, talentul, dedicarea și carisma sa aducându-i deja un loc proeminent în cadrul comunității Porsche din România.

David va primi diferite modele Porsche pentru a fi testate și conduse. De altfel, în ședința foto realizată pentru anunțarea acestui parteneriat, înotătorul conduce pe Pasajul Basarab din București un Porsche Macan Electric.

„În apă totul este despre viteză, precizie și control. În copilărie aveam postere cu diverse modele de 911 pe pereții din cameră, iar acum mă bucur că drumurile noastre se întâlnesc oficial. De data aceasta nu mai trebuie să privesc de la distanță, ci sunt gata să fac parte din poveste”, a spus David Popovici.

Relație veche de prietenie cu David Popovici

„Suntem încântați să îi urăm bun venit lui David Popovici, primul Friend of the Brand din România. Realizările remarcabile și personalitatea puternică, care inspiră, l-au transformat pe David Popovici într-unul dintre cei mai admirați sportivi ai planetei”, a fost mesajul lui Alin Tapalagă, CEO Porsche Inter Auto România.

Acesta a mai punctat: „Faptul că David își urmează visurile pe plan profesional și face acest lucru în timp ce alege să conducă o mașină Porsche întărește legătura sa naturală cu marca, atât în calitate de client, cât și de ambasador la nivel național”.

Legăturile cu David Popovici au început în urmă cu aproximativ 10 ani, în momentul în care sportivului i-a fost acordată o bursă.

„În urmă cu un deceniu, recunoscându-i potențialul extraordinar, i-am acordat o bursă care să-l sprijine în dezvoltarea sa. De atunci, i-am urmărit cu mândrie progresul remarcabil și am trăit bucuria victoriilor sale, la fel ca milioane de români”, a adăugat Brent Valmar, CEO al Porsche România.

David Popovici a semnat un nou parteneriat: ședință foto specială pe străzile din București cu un Porsche Macan Electric

Controversa mașinii cumpărate cu 120.000 de euro

În ianuarie, înotătorul a plătit 120.000 de euro pentru a cumpăra un bolid al companiei germane a dat naștere unor dezbateri aprinse în spațiul public.

Invitat în podcastul pe care Micutzu îl are pe YouTube, marele campion român a afirmat că îi plac mașinile și a dezvăluit că și-a achiziționat la finalul anului trecut un Porsche Spyder. Iar gazetarul Cristian Tudor Popescu a avut o reacție neașteptată când l-a auzit pe David Popovici.

„Îl consider pe David Popovici, cum am spus-o nu o dată, cel mai inteligent și cultivat dintre toți marii sportivi ai României. Cu atât mai dură a fost surpriza să aflu că și-a cumpărat un Porsche Spyder cu 120.000 de euro. Și că a făcut-o pentru că ăsta era visul lui. Sunt uluit nu de mărimea sumei, ci de micimea marelui vis al lui David”, spunea atunci CTP.

Potrivit site-ului oficial al celor de la Porsche, bolidul decapotabil care a ajuns în garajul marelui campion român are un preț de pornire de 171.853 de euro! Și dacă mașina este configurată cu mai multe opțiuni, suma cu care poate fi achiziționată crește.

