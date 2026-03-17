„Israelul va escalada războiul”

David Sacks, responsabilul lui Trump pentru inteligență artificială și criptomonede, a declarat că Israelul analizează posibilitatea de a utiliza o armă nucleară împotriva regimului islamic.

Sacks, un aliat apropiat al vicepreședintelui JD Vance, a făcut aceste afirmații în cadrul podcastului „All-In”, avertizând asupra „riscurilor” unei „abordări escaladante” din partea Israelului.

„Israelul ar putea fi distrus”, a declarat acesta. „Iar apoi, trebuie să ne facem griji că Israelul va escalada războiul luând în calcul utilizarea unei arme nucleare.”

Sacks l-a îndemnat pe Trump să găsească o „cale de ieșire” și să încheie rapid războiul cu Iranul.

„Acesta este un moment bun să declarăm victoria și să ieșim”, a adăugat el. „Sunt de acord că ar trebui să încercăm să găsim o cale de ieșire.”

Confidentul de la Casa Albă a subliniat că SUA au neutralizat în mare măsură capacitățile militare ale regimului islamic.

Ce soluție propune

Sacks este figura cu cel mai înalt rang din administrația Trump care s-a distanțat public de președinte în privința acestui conflict.

„Dacă escaladarea nu duce la nimic bun, atunci trebuie să te gândești: cum dezescaladezi? Consider că dezescaladarea presupune ajungerea la un acord de încetare a focului sau la o negociere cu Iranul”, a declarat el.

Se crede la scară largă că Israelul deține arme nucleare, însă statul menține o politică de ambiguitate și nu a confirmat niciodată public existența arsenalului său.

Nici J.D. Vance nu a fost entuziasmat

Sacks, care a donat aproximativ un milion de dolari unui super PAC ce a susținut campania lui Vance pentru Senat în Ohio în 2022, pare să fie aliniat cu poziția vicepreședintelui față de acest conflict.

Conform unor rapoarte, Vance a avertizat în privat împotriva războiului cu Iranul, insistând pe lângă Trump că, dacă s-ar lua măsuri, acesta ar trebui să acționeze „în forță și rapid”.

Acesta a păstrat o prezență discretă în timp ce secretarul de stat Marco Rubio și secretarul apărării Pete Hegseth au reprezentat public campania, după ce atacurile americano-israeliene l-au ucis pe Ayatollahul Ali Khamenei în prima zi a războiului, pe 28 februarie.

Trump chiar a recunoscut că Vance a fost „mai puțin entuziasmat” de război, în timp ce se adresa jurnaliștilor la clubul său de golf din Doral, Florida, săptămâna trecută.

Iranul a fost atacat pe 28 februarie

Statele Unite și Israelul au atacat Iranul pe 28 februarie. Iranul și aliatul său din Liban, Hezbollah, au răspuns cu atacuri asupra Israelului și a altor țări din Orientul Mijlociu.

Războiul a zguduit piețele globale și a dus la creșterea prețului petrolului.

Ambasadorul Iranului la ONU afirmă că peste 1.300 de persoane au fost ucise în Iran în urma atacurilor americane și israeliene. Israelul declară că 12 persoane din regiune au murit în urma atacurilor iraniene, în timp ce SUA raportează că 13 dintre militarii săi au fost uciși.