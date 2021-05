”Am plecat acum 10 ani din România din cauza compromisurilor din sistemul medical. Am lucrat ca asistent medical la Spitalul de Urgență pentru copii «Sfânta Maria» din Iași și am văzut monstruozități. Nu am vrut să mă las deformat de un sistem defect”, a declarat pentru Libertatea Daniel Grădinaru. În vârstă de 35 de ani, moldoveanul lucrează în prezent ca asistent medical generalist la Spitalul Maggiore din Bologna și vrea să împărtășească din experiența acumulată aici.

”Cadrele medicale trebuie să poarte în spital haine sterilizate”



”Dacă aș reuși să determin autoritățile române să schimbe ceva în sistemul medical, aș fi consolat că am făcut ceva pentru țara mea, că nu mi-am abandonat-o”, fixează el un standard înalt discuției.

”Pentru omul simplu poate păre ceva banal, dar îmbrăcămintea cadrelor medicale este foarte importantă pentru siguranța pacientului”, susține Daniel Grădinaru. El spune că, din propria experiență, și din poveștile colegilor rămași în țară, 80% din asistenții, infirmierele și medicii din România continuă să-și spele halatul acasă.

”Acest obicei este împotriva oricăror protocoale de igienă. Am sunat colegi de la mai multe spitale din țară și mi-au confirmat că în continuare fac acest lucru. Își cumpărără din banii lor îmbrăcămintea de spital și tot ei o și spală”, explică Daniel.

Ar trebui ca spitalele să fie obligate să le asigure atât îmbrăcămintea, cât și curățarea și sterilizarea ei. Exact cum se întâmplă într-o țară europeană. Daniel Grădinaru, asistent medical în Italia:

Tonomate cu halate sterilizate în spitalele din Italia



”Cum se procedează în Italia?” ”Aici nu ai voie să aduci nimic de acasă în spital. Cu aceeași cartelă cu care intri în spital, te pontezi și cu care mănânci la cantină, te duci la tonomatul de la intrare și îți iei un rând de îmbrăcăminte sterilizată și călcată: pantaloni, bluză și halat”, descrie Grădinaru procedura din spitalele italiene. ”Fiecare avem dreptul la 3 schimburi pe zi. Și tot la tonomat ne lăsăm îmbrăcămintea folosită”. Moldoveanul adaugă că sunt reguli stricte. ”Îmbrăcămintea este uniformă, diferă culorile de la guler în funcție de categorie, asistenții medicali au albastru, bluzele trebuie să fie cu deschidere în față cu capse, nu cu nasturi, pentru a fi ușor dată jos în caz de urgență, colegele nu au voie cu încălțăminte cu toc sau cu fustă scurtă. Dacă nu le respecți îți pierzi jobul. În România este carnaval în spitale. Fiecare își cumpără ce model și ce culoare vrea”.

„Cadrele medicale din Italia sunt obligate să facă toate vaccinurile”

Daniel Grădinaru spune că toate aceste reguli au un singur scop: siguranța pacienților. ”Trebuie redus la limită riscul de apariția a infecțiilor nosocomiale” Și nu sunt singurele măsuri luate în acest sens. ”Ca să lucrezi într-un spital din Italia ți se fac toate analizele și trebuie să ai efectuate toate vaccinurile. Am fost obligat să mă imunizez contra hepatitei, contra varicelei, a TBC-ului, COVID… Cum ar fi să mă îmbolnăvesc de varicelă și să umblu pe lângă pacienții imunodepresivi!? Nu vrei să te vaccinezi, nu lucrezi în spital!”, a arătat asistentul medical român.



Mesaj pentru ministrul sănătății

Revenind la problema halatelor din România, Daniel Grădinaru nu s-a limitat doar la vorbe, ci încercat ceva. Anul trecut, el a trimis un email Ministerului Sănătății prin care îi atrăgea atenția ministrului Nelu Tătaru despre importanța asigurării de către spitale a hainelor medicale pentru toate cadrele angajate, precum și curățarea și sterilizarea lor. ”Este o măsură importantă în combaterea și prevenirea infecțiilor intraspitalicești”, și-a motivat Grădinaru apelul făcut către MS.

El și-a oferit și ajutorul și experiența acumulată în Italia pentru implementarea acestei măsuri și în România, dar nu a fost contactat de nimeni până acum. ”Chiar îmi doresc ca România să arate măcar la acest aspect, aparent minor, dar foarte important, ca o țară europeană”, a adăugat el.

