„Tocmai am fost martorii celei de-a doua lansări a unei rachete cu rază foarte lungă de acțiune”, a atras atenția Macron, referindu-se la un atac cu racheta Oreșnik în regiunea ucraineană Liov, la granița cu Polonia, UE și NATO.

Șeful statului francez a subliniat că utilizarea rachetei Oreșnik este un „semnal foarte clar” din partea Rusiei, care dezvoltă în mod deliberat astfel de capabilități de atac.

Macron a avertizat că Franța se află în raza de acțiune a rachetelor Oreșnik. Potrivit președintelui francez, dacă țările europene doresc să își mențină capacitatea de descurajare militară, trebuie să dobândească noi tipuri de arme. Franța, a spus el, trebuie să joace un rol special în acest proces.

Franța, împreună cu Marea Britanie, Germania și Italia, a reluat, după 15 ani, producția de rachete de croazieră SCALP/Storm Shadow. Premierul francez Sébastien Lecornu a remarcat acum câteva luni, când era ministru al apărării, că aceste rachete, furnizate Ucrainei, au demonstrat o eficacitate ridicată în luptele moderne de mare intensitate.

Experții ucraineni au analizat racheta Oreșnik și nu au fost impresionați. Ei afirmă că această armă cu care se laudă frecvent liderul rus Vladimir Putin se bazează pe o tehnologie învechită.

