„Tocmai am fost martorii celei de-a doua lansări a unei rachete cu rază foarte lungă de acțiune”, a atras atenția Macron, referindu-se la un atac cu racheta Oreșnik în regiunea ucraineană Liov, la granița cu Polonia, UE și NATO.

Șeful statului francez a subliniat că utilizarea rachetei Oreșnik este un „semnal foarte clar” din partea Rusiei, care dezvoltă în mod deliberat astfel de capabilități de atac.

Macron a avertizat că Franța se află în raza de acțiune a rachetelor Oreșnik. Potrivit președintelui francez, dacă țările europene doresc să își mențină capacitatea de descurajare militară, trebuie să dobândească noi tipuri de arme. Franța, a spus el, trebuie să joace un rol special în acest proces.

Franța, împreună cu Marea Britanie, Germania și Italia, a reluat, după 15 ani, producția de rachete de croazieră SCALP/Storm Shadow. Premierul francez Sébastien Lecornu a remarcat acum câteva luni, când era ministru al apărării, că aceste rachete, furnizate Ucrainei, au demonstrat o eficacitate ridicată în luptele moderne de mare intensitate.

Experții ucraineni au analizat racheta Oreșnik și nu au fost impresionați. Ei afirmă că această armă cu care se laudă frecvent liderul rus Vladimir Putin se bazează pe o tehnologie învechită.

Mii de oameni protestează în Piața Victoriei pentru abrogarea Legii Vexler și împotriva guvernului Bolojan. Simion și Târziu, împreună / Manifestanții au aruncat cu ouă și sticle în forțele de ordine
Alina Crișan, primele declarații despre viața amoroasă, carieră și planuri de viitor la „Dincolo de copertă": „Niciodată nu m-am apărat și niciodată n-am spus adevărul adevărat"
Exclusiv
Stiri Mondene 20:00
Alina Crișan, primele declarații despre viața amoroasă, carieră și planuri de viitor la „Dincolo de copertă": „Niciodată nu m-am apărat și niciodată n-am spus adevărul adevărat"
Cine este Adrian Petre, concurent la Survivor România 2026, emisiune difuzată de Antena 1
Stiri Mondene 18:12
Cine este Adrian Petre, concurent la Survivor România 2026, emisiune difuzată de Antena 1
Cine este Olimpiea Crețeanu, judecătoarea de la Curtea de Apel cu doctorat la Academia de Poliție care poate bloca CCR și proiectul pensiilor speciale
Exclusiv
Politică 21:07
Cine este Olimpiea Crețeanu, judecătoarea de la Curtea de Apel cu doctorat la Academia de Poliție care poate bloca CCR și proiectul pensiilor speciale
Sute de angajați din Parlament rămân fără apă câteva zile pentru lucrări la conducte vechi de 40 de ani
Politică 10:06
Sute de angajați din Parlament rămân fără apă câteva zile pentru lucrări la conducte vechi de 40 de ani
