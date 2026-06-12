Centralul nu doar că a scris istorie pe teren prin deciziile sale drastice, dar a devenit și o veritabilă senzație în mediul online din cauza echipamentului neobișnuit pe care l-a purtat pe cap.

Centralul „Robocop”

Apariția inedită a arbitrului a declanșat instantaneu un val de glume și meme-uri pe rețelele de socializare, fanii comparându-l cu celebrul personaj „Robocop”.

Totuși, volumul impresionant de gadgeturi atașat de capul oficialului a avut un scop tehnologic bine definit de către FIFA.

Bentița sa includea trei instrumente cruciale pentru buna desfășurare a partidei. Este vorba despre o cască audio, utilizată pentru a menține comunicarea directă cu camera VAR, un microfon performant: destinat anunțării deciziilor direct pe întregul stadion și o cameră video de mici dimensiuni, noua „cameră a arbitrului”.

Soluția Lenovo pentru o perspectivă spectaculoasă din teren

În mod tradițional, camerele video ale arbitrilor erau montate pe piept sau pe partea superioară a corpului.

Totuși, FIFA a decis să schimbe această regulă la actualul turneu final din cauza unei probleme tehnice majore: imaginile captate de pe corp tremurau mult prea tare în momentul în care centralul se mișca rapid sau alerga.

Pentru a rezolva acest inconvenient, forul mondial a colaborat cu gigantul tehnologic Lenovo, dezvoltând alternativa montării camerei pe cap, ceea ce oferă o stabilitate net superioară a imaginii.

„Dorim să oferim spectatorilor o experiență nouă, și anume imagini dintr-o perspectivă nemaivăzută până acum”, a anunțat Pierluigi Collina, șeful comisiei de arbitri a FIFA

Datorită acestei inovații, telespectatorii au beneficiat de o experiență complet imersivă, având senzația că se află chiar ei în iarbă.

Perspectiva unică a fost folosită la maximum în momentele-cheie ale meciului: atât la golul prin care Julián Quiñones a deschis scorul pentru Mexic, cât și în clipele tensionate în care Sampaio a dictat eliminările.

Record de cartonașe roșii la debutul Cupei Mondiale

Pe lângă aspectul său tehnologic, Wilton Pereira Sampaio a lăsat o amprentă de neșters asupra jocului prin strictețea sa.

Brazilianul a devenit primul arbitru din istoria fotbalului care acordă trei cartonașe roșii în meciul de deschidere al unei Cupe Mondiale, oferind fanilor un loc în primul rând la un spectacol total, marcat de autoritate și tehnologie de ultimă oră.

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