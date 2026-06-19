Julian Norton, care lucrează la Centrul Veterinar Sandbeck din Wetherby și la Centrul Veterinar Thirsk, are aproape 25 de ani de experiență de chirurg veterinar cu practică mixtă.

Când câinele tău îți linge fața, mâinile sau picioarele, acest gest are o semnificație aparte, explică Dr. Julian Norton, medic veterinar.

„Oamenii mă întreabă deseori de ce câinii își freacă nasul de noi. În mare parte, acest comportament indică dorința de a primi atenție și de a se simți parte din familie sau trib”, spune specialistul.

Linsul este o formă de comunicare între câini și stăpânii lor. Potrivit Dr. Norton, „când câinii vin să ne lingă pe față sau pe mâini, ei încearcă să formeze o legătură. Este modul lor de a spune că vor să fie parte din familie și să fie observați”.

În plus, acest gest poate fi o încercare de a înțelege starea emoțională a stăpânului.

Fie că este o lingere blândă sau una entuziastă, câinele încearcă să-ți transmită: „Îmi pasă!”

Comportamentele canine sunt adesea interpretate greșit. De exemplu, mișcarea cozii nu indică întotdeauna fericire. În funcție de poziția, viteza și rigiditatea mișcării, aceasta poate semnala emoții diverse, de la entuziasm până la anxietate.

„O coadă ridicată și relaxată arată bucurie, în timp ce una joasă și lentă poate indica nesiguranță”, explică Dr. Norton.

Medicul veterinar Julian Norton

Un alt gest interesant este „zâmbetul” câinelui. Când un câine își retrage buzele într-o manieră care seamănă cu un zâmbet uman, însoțit de o poziție corporală calmă și o coadă ce se mișcă vesel, acesta este semnul clar al unei stări de bine și joc.

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