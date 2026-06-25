Canicula lovește mai tare săracii. De ce plătesc unii oameni de patru ori mai mult din cauza căldurii sufocante

Valul de căldură a dus la facturi record în gospodăriile din Europa

Un val de căldură care afectează Europa în această săptămână a dus la creșterea record a prețurilor la energie.

Marți seara, 23 iunie, tarifele la energie electrică au atins cote nemaiîntâlnite, pe măsură ce cererea pentru aer condiționat a crescut, iar oferta a fost insuficientă, informează Euronews.com.

În Belgia, prețul energiei electrice pe intervale de 15 minute a urcat la un record de 1.038,25 euro/MWh – de peste 10 ori mai mare decât media obișnuită din UE, care variază între 50 și 100 euro/MWh în perioadele normale.

În Olanda, prețul a atins 902,47 euro/MWh, în zona DK1 din Danemarca 786,83 euro/MWh, iar în Germania, cea mai mare piață de energie din Europa, vârful a fost de 747,10 euro/MWh.

Ce se întâmplă cu generatoarele pentru curent electric în perioadele de caniculă

Creșterea cererii de energie se înregistrează mai ales seara, când producția fotovoltaică scade, dar temperaturile și nevoia de răcire rămân ridicate. În Franța, peste 100.000 de oameni au rămas fără curent electric din cauza caniculei, după un șir de defecțiuni asocitat cu temperaturile extreme.

În multe cazuri, operatorii de rețea apelează la centralele pe gaz, mai scumpe, pentru a acoperi cererea, ceea ce duce la majorarea tarifelor pentru întregul sistem energetic. Eficiența generatoarelor de energie scade în perioadele de caniculă.

Panourile solare pierd între 0,3 și 0,5% din producție pentru fiecare grad Celsius peste temperatura de 25°C, iar centralele cu turbine pe gaz pierd până la 0,9% din puterea de producție pentru fiecare grad în plus.

Cum afectează canicula veniturile gospodăriilor europene?

Un studiu realizat de Climate Analytics arată că, dacă încălzirea globală atinge 2,7°C până în 2100 – scenariul actual conform politicilor globale – venitul mediu al gospodăriilor europene ar putea scădea cu 27%.

Limitarea încălzirii la 1,5°C, conform Acordului de la Paris, ar reduce această scădere la 7%.

Canicula lovește mai tare săracii. De ce plătesc unii oameni de patru ori mai mult din cauza căldurii sufocante
„Valul masiv de căldură care străbate Europa amenință deja sănătatea, mijloacele de trai și capacitatea oamenilor de a munci. Sursa foto: Getty Images.

Când căldura extremă coincide cu seceta, pagubele pot fi mult mai mari”, a declarat Jessie Schleypen, autor principal al studiului și economist senior în cadrul Climate Analytics.

Părinții și lucrătorii în aer liber se confruntă cu pierderi financiare din cauza caniculei

Creșterea costurilor gospodărești nu se limitează doar la facturile de energie. În Franța și Regatul Unit, mii de școli au fost închise sau și-au redus programul din cauza căldurii excesive.

Acest lucru îi pune pe părinți, în special pe mame, în situația de a-și lua zile libere neplătite sau concediu, afectându-le veniturile și relațiile cu angajatorii. Pentru lucrătorii în aer liber, impactul este și mai devastator. Muncitorii din construcții, curierii, lucrătorii agricoli și angajații din fabrici pierd ore de lucru valoroase din cauza schimbării programului în perioadele de caniculă.

Canicula lovește mai tare săracii. De ce plătesc unii oameni de patru ori mai mult din cauza căldurii sufocante
Cele mai sărace 20% dintre gospodăriile din Europa pierd aproximativ 4% din venituri în timpul evenimentelor combinate de caniculă și secetă. Sursa foto: Getty Images

În unele regiuni din Franța, activitățile agricole au fost interzise după-amiaza pentru a reduce riscul de incendii, ceea ce afectează direct veniturile muncitorilor, mai ales ale celor migranți sezonieri. Totodată, anulările de trenuri în Franța și Belgia, cauzate de riscul supraîncălzirii infrastructurii feroviare, au forțat mulți navetiști să folosească mașinile personale, ceea ce a crescut costurile cu combustibilul pentru familii.

De ce canicula lovește mai tare în săraci

Conform studiului Climate Analytics, gospodăriile cu venituri mici sunt cele mai afectate. Cele mai sărace 20% dintre gospodăriile din Europa pierd aproximativ 4% din venituri în timpul evenimentelor combinate de caniculă și secetă, comparativ cu 1,1-1,8% pentru restul populației.

La nivel regional, Madridul a înregistrat scăderi ale veniturilor de aproape 10% în astfel de perioade, zona centrală a Ungariei a raportat o scădere de 9,4%, iar Spania centrală de 8,8%.

Canicula lovește mai tare săracii. De ce plătesc unii oameni de patru ori mai mult din cauza căldurii sufocante
Valul de căldură a readus în atenție presiunea tot mai mare pusă pe sistemele sanitare și nevoia unor măsuri de adaptare la episoadele meteo extreme. Sursa foto: Getty Images

Valul de caniculă a paralizat Europa

Mai multe state europene s-au confruntat cu un nou episod de caniculă extremă, pe fondul temperaturilor care au depășit pragurile obișnuite pentru finalul lunii iunie. Autoritățile din mai multe țări au emis alerte și au activat măsuri speciale pentru protejarea populației, în timp ce efectele temperaturilor ridicate s-au resimțit atât în marile orașe, cât și în zonele turistice.

În Italia au fost instituite avertizări de cod roșu în mai multe orașe, iar autoritățile au recomandat limitarea deplasărilor și evitarea expunerii în orele de vârf.

Situații similare au fost raportate și în Franța și Germania, unde temperaturile ridicate au coincis cu incidente și intervenții de urgență în zone de agrement și spații publice.

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