Peste 100.000 de oameni au rămas fără curent electric în Franța

Aproximativ 68.000 de gospodării din sudul departamentului Finistère, Franța, au rămas fără electricitate miercuri, din cauza unui incident provocat de temperaturile extreme, informează AFP. Situația a fost cauzată de o defecțiune la un transformator al Rețelei de Transport al Electricității (RTE).

„Originea incidentului este accidentală și legată de căldura puternică din prezent. Acest incident nu s-a soldat cu niciun rănit”, a transmis prefectura într-un comunicat. Finistère este unul dintre cele 58 de departamente din Franța aflate sub alertă cod roșu de caniculă.

Primele întreruperi de curent din Franța au început marți seara

Marți, în jurul orei locale 21.00 (22.00, ora României), un transformator din comuna Ergué-Gabéric, lângă Quimper, a suferit o avarie, lăsând până la 106.000 de clienți fără curent electric, potrivit prefecturii.

Echipele RTE și Enedis au lucrat pe tot parcursul nopții pentru a remedia problema, iar procesul de reconectare a gospodăriilor continuă treptat.

Prefectura a precizat că „din motive tehnice, RTE nu va putea racorda gospodăriile respective în timpul zilei de miercuri. Racordările vor interveni cel mai devreme la sfârșitul zilei”. De asemenea, azilurile private de bătrâni afectate vor primi grupuri electrogene pentru a asigura alimentarea cu energie.

Întreruperile de curent au generat haos și a fost instituită o celulă de criză la nivel local

Criza este gestionată de o celulă de urgență condusă de prefectura din Finistère. Primarii localităților afectate au fost informați personal despre evoluția situației, iar eforturile de restabilire a energiei continuă. Acesta este doar unul dintre efectele valului de caniculă care lovește Franța în această perioadă.

Franța a înregistrat un nou record de caniculă

Franța se confruntă cu temperaturi fără precedent, iar 399 de recorduri au fost doborâte, după ce maximele au depășit 44 de grade Celsius și au provocat deja 40 de decese prin înec în doar cinci zile. În fața acestei crize climaterice fără precedent, autoritățile franceze au activat planul de urgență sanitară Orsan și au luat măsuri pentru a proteja populația vulnerabilă.

Decesele prin înec au crescut alarmant, fiind raportate 40 de astfel de cazuri în numai cinci zile. Mulți dintre cei afectați au încercat să se răcorească în mări sau râuri, însă situația s-a dovedit fatală pentru aceștia.

Premierul francez Sébastien Lecornu a convocat marți celula interministerială de criză pentru a discuta măsurile necesare în fața acestui val de căldură extrem. „Este o veritabilă tragedie a înecurilor”, a declarat Lecornu.

Franța a luat măsuri extreme din cauza valului de căldură

În cadrul unei ședințe speciale cu participarea a 17 miniștri, autoritățile franceze au decis activarea nivelului 2 al planului de urgență sanitară Orsan.

Acesta presupune o coordonare mai strânsă între instituții, supravegherea sporită a spitalelor, mobilizarea suplimentară a medicilor de familie și, în cazuri extreme, amânarea unor programări medicale. Totodată, s-au discutat măsuri pentru protejarea căminelor de bătrâni, gestionarea secetei și prevenirea incendiilor de vegetație.

Temperaturile extreme au dus la măsuri fără precedent, cum ar fi închiderea Turnului Eiffel. Simbolul Parisului și una dintre cele mai mari atracții turistice ale Franței a fost închis miercuri după-amiază, începând cu ora 16.00, din motive de siguranță. Decizia reflectă amploarea impactului pe care îl are acest val de căldură asupra vieții cotidiene.

Valul de căldură pune presiune semnificativă asupra sistemului sanitar și a infrastructurii țării. Spitalele sunt suprasolicitate, iar în zonele afectate de secetă riscul de incendii este crescut. Autoritățile franceze fac apel la populație să respecte măsurile de siguranță, inclusiv să evite expunerea prelungită la soare, să se hidrateze corespunzător și să ofere sprijin persoanelor vulnerabile.

Cea mai caldă zi din istoria Franței a fost înregistrată marți

Marți, 23 iunie, Franța a înregistrat cea mai caldă zi din istorie, cu temperaturi-record în 339 de stații meteorologice, conform unui raport BFMTV.

În orașul Pissos, din departamentul Landes, mercurul termometrelor a urcat la 44,3 grade Celsius, depășind temperaturile din orașe precum Marrakech, Cairo sau Bangkok. Alte localități au înregistrat valori similare: Cazaux – 43,3°C, Niort – 42,2°C, Bordeaux – 42,1°C și Rennes – 41,3°C.

Marea Britanie se confruntă cu un val de căldură extremă

Regatul Unit se confruntă cu un val de căldură extremă, autoritățile emițând un cod roșu de caniculă pentru mai multe regiuni din țară, potrivit AFP. Temperaturile ar putea atinge un record istoric de 40 de grade Celsius în zilele de 24 și 25 iunie 2026, iar autoritățile au luat măsuri pentru a proteja populația și infrastructura.

Met Office a emis o avertizare cod roșu pentru zonele East Midlands, Estul Angliei, Londra, sud-estul și sud-vestul Angliei, Țara Galilor și West Midlands. Alerta este valabilă de miercuri, 24 iunie, ora locală 9.00 (11.00 ora României), până joi, 25 iunie, ora 21.00. În paralel, un cod portocaliu rămâne în vigoare pentru Yorkshire și Humber, nord-vestul și nord-estul Angliei, până joi la ora 23.59.

Meteorologii avertizează că temperaturile vor depăși frecvent 35°C în aceste zile, iar în anumite zone ar putea atinge sau chiar depăși 40°C, un prag istoric pentru Regatul Unit. Recordul absolut al țării, de 40,3°C, înregistrat în Coningsby, Lincolnshire, în iulie 2022, ar putea fi egalat sau depășit.

Canicula a închis școlile și a paralizat traficul feroviar în Marea Britanie

Canicula extremă afectează și infrastructura. Sute de școli din Regatul Unit au fost închise sau și-au redus programul pentru a proteja sănătatea elevilor.

Unele instituții au permis elevilor să poarte uniformele de educație fizică pentru a face față mai ușor temperaturilor ridicate. De asemenea, transportul feroviar este sever afectat.

Companii precum Avanti West Coast și Chiltern Railways au anulat mai multe curse și au redus numărul trenurilor care circulă. Eurostar a anunțat anularea a patru curse între Londra și Paris, invocând condițiile meteorologice extreme.

Agenția pentru Securitate Sanitară a Regatului Unit (UKHSA) a emis alerte roșii de sănătate pentru regiunile cele mai afectate, inclusiv Londra, East Midlands și sud-estul Angliei. De asemenea, nord-estul, nord-vestul și Yorkshire și Humber sunt sub avertizare galbenă de sănătate. Autoritățile avertizează că temperaturile ridicate, combinate cu umiditatea crescută, pot pune în pericol sănătatea, în special a persoanelor vulnerabile.

România se confruntă cu un val de caniculă și ploi torențiale

Între timp, România se confruntă cu un val de caniculă, dar sunt anunțate și ploi torențiale în mai multe regiuni. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, 24 iunie 2026, două avertizări meteo de tip cod galben, care vizează temperaturi extreme și instabilitate atmosferică accentuată. Fenomenele vor afecta mai multe regiuni ale țării până joi, 25 iunie 2026, la ora 21.00.

Prima avertizare, valabilă miercuri, între orele 12.00 și 21.00, anunță disconfort termic accentuat și temperaturi de până la 35 de grade Celsius în Crișana, nordul Banatului, Maramureș, nordul și nord-vestul Transilvaniei. Potrivit ANM, „disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități”.

A doua avertizare emisă de ANM se referă la instabilitate atmosferică, valabilă miercuri, în același interval orar. Vor fi afectate zonele nordice ale Olteniei și Dobrogei, nordul și nord-estul Munteniei, sudul Moldovei și cea mai mare parte a regiunilor montane.

„Vor fi averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze de 50-70 km/h, vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni (1-4 cm). Cantitățile de apă vor fi local de 15-25 l/mp și pe arii restrânse pot depăși 40-50 l/mp”, au mai precizat meteorologii.

Pentru joi, 25 iunie 2026, ANM a emis o nouă avertizare de cod galben, ce vizează temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic accentuat. Zonele afectate includ Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei, sudul și estul Moldovei.

„Maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade Celsius, cu cele mai mari valori în vest și nord-vest, unde izolat va fi caniculă. Indicele temperatură-umezeală va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități”, se arată în comunicatul ANM.

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