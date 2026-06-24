Peste 100.000 de oameni au rămas fără curent electric în Franța

Aproximativ 68.000 de gospodării din sudul departamentului Finistère, Franța, au rămas fără electricitate miercuri, din cauza unui incident provocat de temperaturile extreme, informează AFP. Situația a fost cauzată de o defecțiune la un transformator al Rețelei de Transport al Electricității (RTE).

„Originea incidentului este accidentală și legată de căldura puternică din prezent. Acest incident nu s-a soldat cu niciun rănit”, a transmis prefectura într-un comunicat. Finistère este unul dintre cele 58 de departamente din Franța aflate sub alertă cod roșu de caniculă.  

Primele întreruperi de curent din Franța au început marți seara

Marți, în jurul orei locale 21.00 (22.00, ora României), un transformator din comuna Ergué-Gabéric, lângă Quimper, a suferit o avarie, lăsând până la 106.000 de clienți fără curent electric, potrivit prefecturii.

Echipele RTE și Enedis au lucrat pe tot parcursul nopții pentru a remedia problema, iar procesul de reconectare a gospodăriilor continuă treptat.

Prefectura a precizat că „din motive tehnice, RTE nu va putea racorda gospodăriile respective în timpul zilei de miercuri. Racordările vor interveni cel mai devreme la sfârșitul zilei”. De asemenea, azilurile private de bătrâni afectate vor primi grupuri electrogene pentru a asigura alimentarea cu energie.

Întreruperile de curent au generat haos și a fost instituită o celulă de criză la nivel local

Criza este gestionată de o celulă de urgență condusă de prefectura din Finistère. Primarii localităților afectate au fost informați personal despre evoluția situației, iar eforturile de restabilire a energiei continuă. Acesta este doar unul dintre efectele valului de caniculă care lovește Franța în această perioadă.

Franța a înregistrat un nou record de caniculă

Franța se confruntă cu temperaturi fără precedent, iar 399 de recorduri au fost doborâte, după ce maximele au depășit 44 de grade Celsius și au provocat deja 40 de decese prin înec în doar cinci zile. În fața acestei crize climaterice fără precedent, autoritățile franceze au activat planul de urgență sanitară Orsan și au luat măsuri pentru a proteja populația vulnerabilă.

Decesele prin înec au crescut alarmant, fiind raportate 40 de astfel de cazuri în numai cinci zile. Mulți dintre cei afectați au încercat să se răcorească în mări sau râuri, însă situația s-a dovedit fatală pentru aceștia.

Premierul francez Sébastien Lecornu a convocat marți celula interministerială de criză pentru a discuta măsurile necesare în fața acestui val de căldură extrem. „Este o veritabilă tragedie a înecurilor”, a declarat Lecornu.

Franța a luat măsuri extreme din cauza valului de căldură

În cadrul unei ședințe speciale cu participarea a 17 miniștri, autoritățile franceze au decis activarea nivelului 2 al planului de urgență sanitară Orsan.

Acesta presupune o coordonare mai strânsă între instituții, supravegherea sporită a spitalelor, mobilizarea suplimentară a medicilor de familie și, în cazuri extreme, amânarea unor programări medicale. Totodată, s-au discutat măsuri pentru protejarea căminelor de bătrâni, gestionarea secetei și prevenirea incendiilor de vegetație.

Temperaturile extreme au dus la măsuri fără precedent, cum ar fi închiderea Turnului Eiffel. Simbolul Parisului și una dintre cele mai mari atracții turistice ale Franței a fost închis miercuri după-amiază, începând cu ora 16.00, din motive de siguranță. Decizia reflectă amploarea impactului pe care îl are acest val de căldură asupra vieții cotidiene.

Valul de căldură pune presiune semnificativă asupra sistemului sanitar și a infrastructurii țării. Spitalele sunt suprasolicitate, iar în zonele afectate de secetă riscul de incendii este crescut. Autoritățile franceze fac apel la populație să respecte măsurile de siguranță, inclusiv să evite expunerea prelungită la soare, să se hidrateze corespunzător și să ofere sprijin persoanelor vulnerabile.

Cea mai caldă zi din istoria Franței a fost înregistrată marți

Marți, 23 iunie, Franța a înregistrat cea mai caldă zi din istorie, cu temperaturi-record în 339 de stații meteorologice, conform unui raport BFMTV.

În orașul Pissos, din departamentul Landes, mercurul termometrelor a urcat la 44,3 grade Celsius, depășind temperaturile din orașe precum Marrakech, Cairo sau Bangkok. Alte localități au înregistrat valori similare: Cazaux – 43,3°C, Niort – 42,2°C, Bordeaux – 42,1°C și Rennes – 41,3°C.

Marea Britanie se confruntă cu un val de căldură extremă

Regatul Unit se confruntă cu un val de căldură extremă, autoritățile emițând un cod roșu de caniculă pentru mai multe regiuni din țară, potrivit AFP. Temperaturile ar putea atinge un record istoric de 40 de grade Celsius în zilele de 24 și 25 iunie 2026, iar autoritățile au luat măsuri pentru a proteja populația și infrastructura.

Met Office a emis o avertizare cod roșu pentru zonele East Midlands, Estul Angliei, Londra, sud-estul și sud-vestul Angliei, Țara Galilor și West Midlands. Alerta este valabilă de miercuri, 24 iunie, ora locală 9.00 (11.00 ora României), până joi, 25 iunie, ora 21.00. În paralel, un cod portocaliu rămâne în vigoare pentru Yorkshire și Humber, nord-vestul și nord-estul Angliei, până joi la ora 23.59.

Meteorologii avertizează că temperaturile vor depăși frecvent 35°C în aceste zile, iar în anumite zone ar putea atinge sau chiar depăși 40°C, un prag istoric pentru Regatul Unit. Recordul absolut al țării, de 40,3°C, înregistrat în Coningsby, Lincolnshire, în iulie 2022, ar putea fi egalat sau depășit.

Canicula a închis școlile și a paralizat traficul feroviar în Marea Britanie

Canicula extremă afectează și infrastructura. Sute de școli din Regatul Unit au fost închise sau și-au redus programul pentru a proteja sănătatea elevilor.

Unele instituții au permis elevilor să poarte uniformele de educație fizică pentru a face față mai ușor temperaturilor ridicate. De asemenea, transportul feroviar este sever afectat.

Companii precum Avanti West Coast și Chiltern Railways au anulat mai multe curse și au redus numărul trenurilor care circulă. Eurostar a anunțat anularea a patru curse între Londra și Paris, invocând condițiile meteorologice extreme.

Agenția pentru Securitate Sanitară a Regatului Unit (UKHSA) a emis alerte roșii de sănătate pentru regiunile cele mai afectate, inclusiv Londra, East Midlands și sud-estul Angliei. De asemenea, nord-estul, nord-vestul și Yorkshire și Humber sunt sub avertizare galbenă de sănătate. Autoritățile avertizează că temperaturile ridicate, combinate cu umiditatea crescută, pot pune în pericol sănătatea, în special a persoanelor vulnerabile.

România se confruntă cu un val de caniculă și ploi torențiale

Între timp, România se confruntă cu un val de caniculă, dar sunt anunțate și ploi torențiale în mai multe regiuni. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, 24 iunie 2026, două avertizări meteo de tip cod galben, care vizează temperaturi extreme și instabilitate atmosferică accentuată. Fenomenele vor afecta mai multe regiuni ale țării până joi, 25 iunie 2026, la ora 21.00.

Prima avertizare, valabilă miercuri, între orele 12.00 și 21.00, anunță disconfort termic accentuat și temperaturi de până la 35 de grade Celsius în Crișana, nordul Banatului, Maramureș, nordul și nord-vestul Transilvaniei. Potrivit ANM, „disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități”.

A doua avertizare emisă de ANM se referă la instabilitate atmosferică, valabilă miercuri, în același interval orar. Vor fi afectate zonele nordice ale Olteniei și Dobrogei, nordul și nord-estul Munteniei, sudul Moldovei și cea mai mare parte a regiunilor montane.

„Vor fi averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze de 50-70 km/h, vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni (1-4 cm). Cantitățile de apă vor fi local de 15-25 l/mp și pe arii restrânse pot depăși 40-50 l/mp”, au mai precizat meteorologii.

Pentru joi, 25 iunie 2026, ANM a emis o nouă avertizare de cod galben, ce vizează temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic accentuat. Zonele afectate includ Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei, sudul și estul Moldovei.

„Maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade Celsius, cu cele mai mari valori în vest și nord-vest, unde izolat va fi caniculă. Indicele temperatură-umezeală va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități”, se arată în comunicatul ANM.

Vezi subiectele la matematică la Evaluarea Națională 2026 – ce le-a picat elevilor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Dragi români, după numeroase negocieri și tensiuni la cote maxime, Nicușor Dan a făcut anunțul pe care absolut, dar absolut toată lumea îl aștepta cu sufletul la gură! Gata, a luat decizia și în urmă cu scurt timp a rostit direct...
Viva.ro
Dragi români, după numeroase negocieri și tensiuni la cote maxime, Nicușor Dan a făcut anunțul pe care absolut, dar absolut toată lumea îl aștepta cu sufletul la gură! Gata, a luat decizia și în urmă cu scurt timp a rostit direct...
Imagini nemaivăzute din trecutul lui Nicușor Dan. Cum se distra președintele în tinerețe, la Vama Veche / FOTO
Unica.ro
Imagini nemaivăzute din trecutul lui Nicușor Dan. Cum se distra președintele în tinerețe, la Vama Veche / FOTO
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă după ce a fost celebrată la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice: „Mă emoționez…”
Elle.ro
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă după ce a fost celebrată la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice: „Mă emoționez…”
gsp
Cristiano Ronaldo tocmai a stabilit recordul pe care Messi nu i-l poate lua » Cel puțin nu în 2026!
GSP.RO
Cristiano Ronaldo tocmai a stabilit recordul pe care Messi nu i-l poate lua » Cel puțin nu în 2026!
Ronaldo i-a „tăiat-o” reporterului când a fost întrebat de Messi
GSP.RO
Ronaldo i-a „tăiat-o” reporterului când a fost întrebat de Messi
Parteneri
Ultima oră! Nicușor Dan, decizie uriașă, gata! Anunțul său a stârnit valuri de reacții! Președintele nostru a dat șah-mat! Nimeni nu îl credea în stare să facă așa ceva! Cuvintele lui provoacă negocieri de urgență!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Nicușor Dan, decizie uriașă, gata! Anunțul său a stârnit valuri de reacții! Președintele nostru a dat șah-mat! Nimeni nu îl credea în stare să facă așa ceva! Cuvintele lui provoacă negocieri de urgență!
Lovitură pentru Andreea Esca și soțul ei, Alexandre Eram! Gata, acum este totul oficial. Din păcate, nu s-a mai putut salva nimic
Avantaje.ro
Lovitură pentru Andreea Esca și soțul ei, Alexandre Eram! Gata, acum este totul oficial. Din păcate, nu s-a mai putut salva nimic
Lili Sandu a făcut furori în costum de baie, la 47 de ani. Un comentariu a atras atenția tuturor: „Cam cu câtă muncă se obține un corp așa?” Vezi imaginile care au stârnit valul de reacții
Tvmania.ro
Lili Sandu a făcut furori în costum de baie, la 47 de ani. Un comentariu a atras atenția tuturor: „Cam cu câtă muncă se obține un corp așa?” Vezi imaginile care au stârnit valul de reacții

Știri România

Negocieri de urgență pentru formarea noului Guvern, după consultările de la Cotroceni. Cea mai plauzibilă variantă: guvern minoritar. Ce urmează pentru PNL, USR, UDMR și PSD
LiveText
Politică 13:07
Negocieri de urgență pentru formarea noului Guvern, după consultările de la Cotroceni. Cea mai plauzibilă variantă: guvern minoritar. Ce urmează pentru PNL, USR, UDMR și PSD
Cine este Sorin Grindeanu: de la funcții, la exilul de lux la ANCOM și scandalurile OUG 13 și Nordis
Politică 13:02
Cine este Sorin Grindeanu: de la funcții, la exilul de lux la ANCOM și scandalurile OUG 13 și Nordis
Parteneri
„Anticipatele sunt cea mai bună soluție proastă”. Mutarea care i-ar fi fatală președintelui Nicușor Dan
Adevarul.ro
„Anticipatele sunt cea mai bună soluție proastă”. Mutarea care i-ar fi fatală președintelui Nicușor Dan
Povestea tulburătoare a noului jucător al Universității Craiova! Doi frați i-au murit, iar banii din salariu îi trimite familiei rămase
Fanatik.ro
Povestea tulburătoare a noului jucător al Universității Craiova! Doi frați i-au murit, iar banii din salariu îi trimite familiei rămase
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Alexia Eram, confesiuni rare despre iubitul ei, Tonghi. De la ce pornesc tensiunile între ei și ce a învățat din fosta relație cu Mario Fresh: „Nu mai e totul așa de roz...”
Elle.ro
Alexia Eram, confesiuni rare despre iubitul ei, Tonghi. De la ce pornesc tensiunile între ei și ce a învățat din fosta relație cu Mario Fresh: „Nu mai e totul așa de roz...”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
NEWS ALERT! Mișcarea de ultim moment a lui Dominic Fritz. Răsturnare de situație, ce a decis USR
Viva.ro
NEWS ALERT! Mișcarea de ultim moment a lui Dominic Fritz. Răsturnare de situație, ce a decis USR

Monden

Imagini rare cu soția lui Dan Negru. Cum au apărut cei doi în vacanța din Mauritius: „Știu ce e luxul”
Stiri Mondene 12:44
Imagini rare cu soția lui Dan Negru. Cum au apărut cei doi în vacanța din Mauritius: „Știu ce e luxul”
Imagini inedite cu Kim, fiica Nicoletei Luciu. Dovada că așchia nu sare departe de trunchi
Stiri Mondene 12:38
Imagini inedite cu Kim, fiica Nicoletei Luciu. Dovada că așchia nu sare departe de trunchi
Parteneri
Iuliana Pepene, imagini incendiare din Mykonos. Cum s-a fotografiat vedeta de la Observator în „insula milionarilor”
TVMania.ro
Iuliana Pepene, imagini incendiare din Mykonos. Cum s-a fotografiat vedeta de la Observator în „insula milionarilor”
Cel mai dorit colegiu de către elevii de 10 ai României. 10 candidaţi pe un loc la admitere
ObservatorNews.ro
Cel mai dorit colegiu de către elevii de 10 ai României. 10 candidaţi pe un loc la admitere
Tragedie de ultimă oră! Am pierdut o comoară de om, A murit și cântăreața noastră iubită. Ce soartă crudă!! Era o femeie cu un har dumnezeiesc și o voce de înger
Libertateapentrufemei.ro
Tragedie de ultimă oră! Am pierdut o comoară de om, A murit și cântăreața noastră iubită. Ce soartă crudă!! Era o femeie cu un har dumnezeiesc și o voce de înger
Parteneri
Cristiano Ronaldo tocmai a stabilit recordul pe care Messi nu i-l poate lua » Cel puțin nu în 2026!
GSP.ro
Cristiano Ronaldo tocmai a stabilit recordul pe care Messi nu i-l poate lua » Cel puțin nu în 2026!
Acasă la J.R. Ewing, capul răutăților din serialul Dallas: cum e în realitate ferma Southfork, locul unde s-a născut capitalismul românesc
GSP.ro
Acasă la J.R. Ewing, capul răutăților din serialul Dallas: cum e în realitate ferma Southfork, locul unde s-a născut capitalismul românesc
Parteneri
Evaluarea Națională 2026. Subiecte la Matematică. Ce au avut de rezolvat elevii la examen/Baremele pentru proba de Matematică
Mediafax.ro
Evaluarea Națională 2026. Subiecte la Matematică. Ce au avut de rezolvat elevii la examen/Baremele pentru proba de Matematică
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Wowbiz.ro
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Promo
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Advertorial
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Răzvan Lucescu a izbucnit în lacrimi atunci când a vorbit despre tatăl său! Nu poate trece nici acum peste pierderea suferită: „E greu de acceptat”
Wowbiz.ro
Răzvan Lucescu a izbucnit în lacrimi atunci când a vorbit despre tatăl său! Nu poate trece nici acum peste pierderea suferită: „E greu de acceptat”
El este omul care are cele mai mare sanse sa AJUNGA PREMIER dupa ce a picat Guvernul Vestea
Redactia.ro
El este omul care are cele mai mare sanse sa AJUNGA PREMIER dupa ce a picat Guvernul Vestea
Canibalul din Budapesta. Un infirmier a fost arestat după ce ar fi luat părți umane din spital și cimitire pentru a le mânca
KanalD.ro
Canibalul din Budapesta. Un infirmier a fost arestat după ce ar fi luat părți umane din spital și cimitire pentru a le mânca

Politic

Proiectul privind unirea României cu Republica Moldova, adoptat tacit de Camera Deputaților, în ciuda avizului negativ al Guvernului
Politică 13:07
Proiectul privind unirea României cu Republica Moldova, adoptat tacit de Camera Deputaților, în ciuda avizului negativ al Guvernului
Negocieri de urgență pentru formarea noului Guvern, după consultările de la Cotroceni. Cea mai plauzibilă variantă: guvern minoritar. Ce urmează pentru PNL, USR, UDMR și PSD
LiveText
Politică 13:07
Negocieri de urgență pentru formarea noului Guvern, după consultările de la Cotroceni. Cea mai plauzibilă variantă: guvern minoritar. Ce urmează pentru PNL, USR, UDMR și PSD
Parteneri
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
ZiaruldeIasi.ro
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
Cât a costat rochia impresionantă purtată de Corina Caciuc la botezul fiului ei și al lui Laurențiu Reghecampf. Este creația unui român
Fanatik.ro
Cât a costat rochia impresionantă purtată de Corina Caciuc la botezul fiului ei și al lui Laurențiu Reghecampf. Este creația unui român
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație
Spotmedia.ro
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație