Mașina ieftină nu a dispărut complet, dar a devenit rară

Problema nu este că nu mai există deloc modele accesibile. Problema este că sunt tot mai puține. ADAC arăta încă din 2023 că sub pragul de 15.000 de euro, în Europa mai rămăseseră practic doar patru modele: Dacia Sandero, Citroën C3, Fiat Panda și Mitsubishi Space Star. Tot acolo apărea și comparația care spune aproape tot: Dacia Sandero pornea înainte de 2019 de la sub 7.000 de euro, iar apoi a urcat la 11.300 de euro, adică o creștere de 62%.

Între timp, presiunea a continuat. JATO arată că, între 2018 și 2024, prețurile medii de retail au crescut cu 34% pentru segmentul B și cu 36% pentru segmentul C1 în piețe mari precum Germania, Franța, Italia și Marea Britanie.

Cu alte cuvinte, mașina mică nu doar că s-a scumpit. S-a scumpit exact în zona unde clientul era cel mai sensibil la preț.

De ce se întâmplă asta

La prima vedere, răspunsul pare simplu: inflație, costuri mai mari, materii prime mai scumpe. Dar în industria auto, lucrurile sunt mai complicate. O utilitară mică aduce, prin definiție, marje mici de profit. În același timp, trebuie să respecte aproape aceleași reguli de siguranță, emisii, conectivitate și asistență ca o mașină mai mare și mai scumpă.

Aici apare blocajul. Costurile fixe cresc, dar nu pot fi transferate la infinit într-un produs care trebuia să rămână ieftin. Tocmai de aceea, șefii Renault și Stellantis au cerut anul trecut reguli europene mai favorabile pentru mașinile mici, avertizând că actualul cadru de reglementare face tot mai greu de justificat producția lor în Europa. Reuters nota atunci că cei doi au spus clar că mașinile mici și accesibile sunt amenințate tocmai de faptul că sunt împinse să suporte aceleași constrângeri ca modelele mai mari și mai profitabile.

Mai simplu spus, industria transmite că utilitara clasică moare nu fiindcă nu o mai vrea nimeni, ci fiindcă devine tot mai greu de produs rentabil.

Modelele mici ies din joc, unul câte unul

Asta se vede deja de câțiva ani. Volkswagen Up, Peugeot 108, Citroën C1, Opel Karl sau Renault Twingo în vechea formă au dispărut ori au fost scoase din joc fără un înlocuitor direct la același nivel de preț. Unele au fost înlocuite de mașini mai mari. Altele au fost pur și simplu lăsate să moară.

Rezultatul este clar: baza pieței se subțiază. Iar când ai mai puține opțiuni ieftine, clientul nu are unde să fugă. Fie acceptă un model mai scump, fie merge spre piața second-hand.

Cât mai costă azi o „mașină de buget”

Aici apare partea care doare cel mai mult. În discursul public, „mașină accesibilă” sună încă a ceva apropiat de 10.000–12.000 de euro. În realitate, pragul s-a mutat.

Sub 15.000 de euro mai găsești foarte puține opțiuni noi în Europa, iar chiar și acestea sunt, de regulă, versiuni de bază, fără dotări prea generoase. În zona electrică, pragul psihologic s-a mutat și mai sus. Reuters nota în noiembrie 2025 că noul Renault Twingo electric urma să intre pe piață sub 20.000 de euro, iar versiunea Dacia derivată din el ar urma să coste sub 18.000 de euro. Doar că și aceste sume, care azi sunt prezentate drept „accesibile”, ar fi părut mari pentru o utilitară acum câțiva ani. (Reuters)

De aici apare senzația pe care o au mulți cumpărători: că mașina ieftină a rămas ieftină doar în limbajul de marketing, nu și în realitate.

Chinezii au înțeles golul din piață

În timp ce europenii spun că regulile fac utilitarele neprofitabile, producătorii chinezi văd exact aici o oportunitate. Reuters scria în iunie 2025 că Stellantis și Renault cer Bruxelles-ului o categorie nouă de mașini electrice mici, mai puțin împovărate de reguli, tocmai pentru a putea răspunde la ofensiva venită din China. În același material apărea și exemplul clar: BYD și alte mărci încep să împingă în Europa modele compacte și relativ accesibile, într-un moment în care producătorii europeni abia încearcă să-și refacă oferta de bază.

Mai pe scurt, piața nu a uitat de mașinile mici. Doar că europenii au făcut tot mai puține, iar alții au simțit imediat spațiul liber.

Problema nu este doar prețul, ci și sensul mașinii mici

Utilitara clasică avea o logică foarte clară: era ieftină, simplă și suficientă pentru oraș. Astăzi, multe dintre modelele mici au devenit mai înalte, mai grele, mai bine echipate și, inevitabil, mai scumpe. În paralel, SUV-urile compacte au tras tot mai mult din cerere.

Așa s-a ajuns la un paradox. Mașina mică există încă, dar nu mai joacă întotdeauna rolul pentru care a fost creată. În loc să fie alegerea evidentă pentru cine vrea cost minim, a devenit doar una dintre multele opțiuni, adesea nu cu mult mai ieftină decât o clasă superioară.

Ce urmează

Semnele arată că segmentul nu va dispărea complet. Din contră, presiunea pe preț și ofensiva mărcilor chineze ar putea forța o revenire a mașinilor mici, inclusiv în electric. Dar ele nu se vor întoarce neapărat în forma pe care o știa Europa acum 10 sau 15 ani.

Vor fi mai simple? Poate. Vor fi mai puțin reglementate? Asta încearcă să obțină producătorii. Vor fi din nou „foarte ieftine”? Aici lucrurile sunt mult mai puțin sigure.

Pentru moment, realitatea este destul de clară: mașina economică nu a murit, dar nu mai este deloc atât de economică pe cât îi spune numele.