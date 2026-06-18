Pisicile domestice sunt cunoscute pentru obiceiul lor adorabil de a dormi ghemuite, într-o formă care amintește de un crevete.

Potrivit unui utilizator TikTok care deține doi motani celebri, Winston și Spocky, această poziție nu este doar confortabilă, ci și profund ancorată în instinctele naturale ale animalelor.

El motivele din spatele acestui comportament felin: „Aceasta este o poziție defensivă obișnuită. Arată drăguț, dar este, de fapt, o poziție naturală care le protejează stomacul și organele vitale”, a declarat proprietarul pisicilor Winston și Spocky.

Experții confirmă aceste observații. Când o pisică se ghemuiește, își păstrează căldura corpului și își protejează cele mai vulnerabile părți, cum ar fi organele interne din cavitatea abdominală, care sunt astfel mai bine protejate de structurile musculare și osoase.

În plus, multe pisici preferă paturi circulare sau cu margini ridicate, care susțin această poziție naturală în timpul somnului.

Poziția de somn poate spune multe despre starea de spirit și nivelul de confort al pisicii. Spre exemplu, dacă o pisică doarme pe spate, cu burta expusă, acest lucru indică un nivel ridicat de încredere în mediul înconjurător. Este o poziție extrem de vulnerabilă și este adoptată doar atunci când animalul se simte complet în siguranță.

Un alt obicei frecvent este acela de a-și acoperi fața cu lăbuțele în timpul somnului. Specialiștii spun că, prin acest gest, pisicile încearcă să se apere de lumină sau să conserve căldura, ceea ce le ajută să se odihnească mai bine.

Poziția denumită „pâine” este, de asemenea, bine cunoscută de proprietari. În acest caz, pisica își strânge labele și coada sub corp, ceea ce îi conferă aspectul unei pâini. Această poziție indică o stare de calm și relaxare, dar și o vigilență latentă, gata să reacționeze rapid în cazul unor schimbări din mediu.

De asemenea, pisicile pot fi observate uneori dormind cu un ochi pe jumătate deschis sau reacționând la sunete prin mișcări subtile ale urechilor. Aceasta nu este un motiv de îngrijorare, ci mai degrabă un semn că animalul se află într-o stare de somn ușor, menținând totodată un anumit control asupra mediului înconjurător.

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