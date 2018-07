De ce “duduie” contrabanda cu tutun. În şase luni statul a confiscat aproape două milioane de pachete de ţigări

Nivelul contrabandei din România este ridicat din cauza celor 2.000 de km de graniță cu țări non-UE. Atât în Ucraina, cât şi în Republica Moldova, prețul tutunului poate fi de până la 6 ori mai mic. Astfel, cu tot cu profitul deloc de neglijat al contrabandiştilor, ţigările ajung să fie vândute pe piața neagră cu circa 9,8 lei. Prețul mediu al unui pachet accizat şi produs în condiţii certificate este cu 60% mai mare.

ANALIZĂ / Cum este accizată ţigara electronică' în UE. România, la mijlocul clasamentului

Conform datelor centralizate de către www.stopcontrabanda.ro, autoritățile au făcut cele mai multe confiscări în regiunile în care se consumă cele mai multe țigări de contrabandă. Astfel, aproape jumătate dintre capturi, însumând circa 15 milioane de țigarete, au fost făcute în regiunea Nord-Est a țării, în care peste 40% din țigările fumate sunt de contrabandă.

Contrabanda, pe un trend descendent

Conform ultimelor date publicate de către compania Novel research, piața neagră a țigaretelor a scăzut în mai 2018 la 16,1% din totalul consumului. Chiar şi aşa, procentul se află în continuare peste media pieței negre din 2017, de 16%. Asta înseamnă pierderi pentru bugetul de stat de 560 de milioane de euro pe an. În antiteză, potrivit reprezentanţilor celui mai mare producător de pe plan local – British American Tobacco(BAT), doar în 2017, compania a contribuit cu peste 1,7 miliarde de euro la bugetul de stat al României, sub formă de accize și alte impozite.

Investiţii 2.0

Recent, în industria de tutun din România, au fost anunţate investiţii fără precedent în următorii cinci ani. Este vorba despre segmentul ţigărilor electronice. Planurile pe termen mediu şi lung ale BAT arată că judeţul Prahova va apărea pe harta Europei ca fiind capitala producţiei continentale de ţigări „de ultimă generaţie'.

„Suma de 800 de milioane de euro care urmează să fie investită în Ploiești în următorii 5 ani este o dovadă a angajamentului nostru față de România. În prezent, 60% dintre produsele fabricate în România pleacă la export în alte 45 de țări, iar acest procent va crește la 70% ca urmare a noilor investiții. Dorim să continuăm să investim în România și sperăm că guvernul român va oferi predictibilitatea necesară’, declara, la începutul lunii trecute, Ram Addanki, directorul ariei Europa Centrală și de Sud a companiei British American Tobacco.

În 2017, eforturile autorităților române au avut ca rezultat capturi de 150 de milioane de țigarete. Cu toate acestea, peste 4,3 miliarde de țigarete au ajuns totuşi pe piața neagră din România.