Motoare aspirate natural vs turbo

Până la sfârșitul anilor 90 și începutul anilor 2000, majoritatea mașinilor erau dotate cu motoare aspirate natural. Acestea funcționau prin captarea aerului din atmosferă, datorită mișcării naturale a gazelor care tind să umple orice spațiu disponibil.

Cu toate acestea, cantitatea de aer pe care o putea primi un astfel de motor era limitată de presiunea atmosferică, ceea ce însemna că puterea unui astfel de motor depindea direct de dimensiunea cilindrilor săi.

Motoarele turbo au schimbat complet acest lucru. Ele utilizează un compresor alimentat de gazele de eșapament pentru a forța mai mult aer în cilindri.

Cu ajutorul intercoolerelor care răcesc aerul comprimat, se evită creșterea temperaturii, ceea ce permite arderea unui amestec mai dens de aer și combustibil. În acest fel, un motor turbo cu o cilindree mai mică poate depăși performanțele unui motor aspirat natural de cilindree mai mare.

Un exemplu concret al acestui principiu este motorul X-Range C15 de la Horse Powertrain, lansat la IAA München în 2025. Disponibil atât în variante aspirate natural, cât și turbo, acest motor de 1.5 litri generează o putere de până la 70 kW în configurația aspirată natural și ajunge la 120 kW în versiunea turbo.

Mai mic, dar mai eficient

Deși la prima vedere motoarele mai mici par să reducă doar greutatea vehiculului cu câteva zeci de kilograme, avantajele lor sunt mult mai semnificative. Un motor turbo nu doar că oferă mai multă putere, dar este și considerabil mai eficient decât un motor aspirat natural cu aceeași putere. Secretul constă în reducerea pierderilor de energie.

30% din energia unui motor cu combustie internă se pierde din cauza frecării, jumătate din aceste pierderi având loc între pereții cilindrilor și pistoane.

Dimensiunea mai mică a unui motor reduce suprafața de contact și, implicit, pierderile prin frecare. Astfel, un motor turbo mai mic, de 1,5 sau de 1,2 litri poate transforma mai multă energie în energie utilă, comparativ cu un motor aspirat natural mai mare.

Un alt avantaj al acestor motoare este că ele oferă un echilibru între eficiență și performanță. În utilizarea de zi cu zi, un motor mai mic consumă mai puțin combustibil, iar atunci când este nevoie de putere suplimentară, turboalimentarea își demonstrează eficiența.

De aceea, un motor turbo micșorat poate fi cu 20–40% mai eficient din punct de vedere al consumului de combustibil decât un motor aspirat natural de aceeași putere.

Ce ne rezervă viitorul?

Totuși, aceasta nu înseamnă că motoarele aspirate natural și-au pierdut complet relevanța. În aplicațiile unde este necesară o livrare instantanee a puterii maxime, cum ar fi tractarea sau urcarea pantelor abrupte, aceste motoare rămân o soluție viabilă. Acest lucru se datorează faptului că turboalimentarea presupune un anumit timp de răspuns, cunoscut sub numele de „turbo lag”.

Deși există metode de reducere a acestui fenomen, cum ar fi hibridizarea sau utilizarea unor sisteme anti-lag, unele aplicații practice ar putea avea aceleași performanțe și un profil similar de emisii cu un motor aspirat natural, dar cu o complexitate mecanică mai redusă.

Mai mult, dezvoltările tehnologice actuale – de la sisteme de aprindere avansate la materiale mai performante și soluții inovatoare de gestionare termică – contribuie la creșterea eficienței motoarelor mici.

În contextul decarbonizării transportului global și al reducerii dependenței de combustibili fosili, cererea pentru motoare mai mici și mai eficiente este în continuă creștere.

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