Vehiculul aparține unei companii de pază, iar motorul său de 2,0 litri a fost folosit în mod constant pentru a asigura climatizarea echipajelor care efectuau ture în zone rezidențiale. Practic, motorul a funcționat 24 de ore pe zi, timp de un an, în condiții de staționare, fără a fi oprit între schimburile echipelor.

Vehiculul a fost adus în service după ce motorul a început să emită sunete ciudate și fum albastru, semn clar al arderii uleiului. În urma inspecției, mecanicul a constatat că motorul era grav afectat.

Când a scos capacul de chiulasă, s-a revelat adevăratul tablou catastrofal din acest motor. Capacul era acoperit în mâzgă, nu ulei, la fel ca şi toţi pereţii interni ai motorului, conform publicației menționate.

Potrivit reprezentanților companiei de pază, mașina nu a beneficiat de niciun schimb de ulei pe parcursul anului. În schimb, angajații au completat ocazional nivelul de ulei cu 0W20, însă acest lucru nu a fost suficient pentru a preveni deteriorarea motorului.

Conform estimărilor, motorul a funcționat timp de aproximativ 10.000 de ore în decurs de un an, echivalentul a 450.000 km parcurși la o viteză medie de 45 km/h. Motoarele moderne, inclusiv cel al acestui model, sunt proiectate să funcționeze în intervale normale de utilizare, nu pentru a sta pornite continuu, la ralanti, pe perioade atât de îndelungate. În astfel de condiții, debitul de ulei este redus, ceea ce afectează lubrifierea componentelor interne.

Deși mașina avea doar un an, Kia a refuzat să acopere reparația pe baza garanției. Mecanicul a spus că aici nu este o problemă de defect de fabricaţie, ci este vorba doar de modul în care a fost exploatat acest motor. Proprietarul vehiculului va trebui acum să acopere din propriul buzunar costul unui motor nou.

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