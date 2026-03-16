Specialistul explică faptul că nivelurile de cortizol și adrenalină sunt ridicate dimineața, iar consumul imediat de cafea diminuează efectul acesteia. În schimb, sugerează hidratarea cu 3-4 pahare de apă.

Un studiu din 2025 al Universității din Arizona, Statele Unute, susține că amânarea consumului de cafea chiar până la două ore maximizează beneficiile, extinzând efectul energizant până în după-amiază.

Un cunoscut expert în somn, Dr. Michael Breus, cunoscut sub numele de „Doctorul Somnului”, recomandă amânarea cafelei de dimineață cu 90 de minute pentru a beneficia la maximum de efectele cofeinei.

În loc să se grăbească să consume cafeaua imediat după trezire, specialistul sugerează să bem mai întâi apă.

„Somnul este un proces care deshidratează corpul. Pierdeți aproape un litru de apă doar prin respirația pe timpul nopții. Cafeaua este un diuretic, ceea ce înseamnă că veți merge mai des la toaletă, agravând deshidratarea”, explică Michael Breus.

Astfel, consumul de apă în primele 90 de minute ale dimineții ajută corpul să-și recapete hidratarea pierdută.

În podcastul „Diary of a CEO” (Jurnalul unui CEO), specialistul a subliniat că momentul ideal pentru a savura cafeaua depinde de „cronotipul” fiecărei persoane, dacă este mai activă dimineața sau mai târziu în cursul zilei.

Acest lucru este legat de producția de melatonină, hormonul somnului. De exemplu, o persoană matinală începe să producă melatonină în jurul orei 20.00, ceea ce o face să simtă oboseala mai devreme.

Ca să ieșiți din starea de inconștiență a somnului, aveți nevoie de doi hormoni, adrenalina și cortizolul, în cantități mari. Dacă adăugați cofeină imediat după trezire, efectul stimulant al acesteia va fi redus. Este ca și cum îi dai ceai cuiva care a luat cocaină.

Așteptarea de 90 de minute permite nivelurilor de cortizol și adrenalină să scadă în mod natural, ceea ce face ca efectele cafelei să fie mult mai intense.

O cercetare realizată în 2025 de Universitatea din Arizona, SUA, susține ideea unei amânări chiar mai lungi, de până la două ore.

Dr. Michael Gardner, implicat în studiu, explică: „Nivelurile de adenozină din creier scad în timpul somnului și sunt la cel mai scăzut nivel imediat după trezire. Cofeina are un efect mai redus când adenozina este scăzută”.

Specialiștii mai adaugă că întârzierea consumului de cafea poate extinde efectul energizant al acesteia până în cursul după-amiezii, ajutând astfel la evitarea stării de oboseală de după prânz.

Pentru a optimiza efectul cafelei și pentru a evita deshidratarea, Dr. Breus sugerează consumul a trei sau patru pahare de apă în primele 90 de minute după trezire: „Așteptarea face ca fiecare ceașcă de cafea să aibă un impact mai puternic», a concluzionat el.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE