Locuitorii din Tulcea au primit mesaje RO-Alert

Locuitorii din Tulcea au primit, în noaptea de luni spre marți, un nou mesaj RO-Alert după atacurile rusești asupra porturilor ucrainene de peste Dunăre. Oamenii au fost avertizați că pot cădea obiecte din spațiul aerian pe teritoriul nostru. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Tulcea a transmis mesajul RO-Alert în jurul orei 0.00, iar alarma aeriană a durat aproximativ 90 de minute.

Întrebat de ce nu doboară armata română dronele care amenință zona, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a explicat că nu avem voie.

Ionuț Moșneanu: „Vedem războiul de pe balcon”

Invitat la Antena 3, ministrul a explicat că România nu are voie să intervină direct pe teritoriul Ucrainei, scrie Observator News.

„Dronele cad în Ucraina, pe malul celălalt al Dunării. În momentul în care ucrainenii trag, bucăți din drone ajung pe teritoriul românesc. Așa s-a întâmplat de mai multe ori. Deci vedem războiul de pe balcon, din păcate. Vedem cum rușii atacă în nordul Dobrogei, frecvent, porturile ucrainene. Aseară, armata română a ridicat două aeronave F-16, iar aliații germani au ridicat două Eurofighter. Din fericire, populația este protejată, pentru că dronele cad pe teritoriul ucrainean. Nu avem voie să tragem spre teritoriul Ucrainei”, a declarat Moșteanu.

Armata română, prezentă la graniță

Ministrul Apărării a precizat că România are echipamente militare și trupe dislocate în Tulcea, iar forțele navale patrulează constant.

„Avem echipamente în acea zonă, sunt forțe lângă toate aglomerările urbane de pe brațul Chilia, în nordul Dobrogei. Armata română e acolo, forțele navale patrulează, avem un grafic de patrulare foarte precis. Însă nu avem de ce să tragem și nici nu avem voie să tragem pe teritoriul ucrainean”, a subliniat ministrul.

Cadru legal limitat

Potrivit lui Moșteanu, România are voie să acționeze doar în momentul în care fragmente de dronă intră în spațiul nostru aerian. În rest, intervenția directă ar însemna un act de agresiune pe teritoriul Ucrainei, lucru interzis prin legislația NATO și a dreptului internațional.

În ultimele luni, incidente similare s-au repetat frecvent la granița de est a României, iar oamenii din Tulcea trăiesc cu teama că un conflict care pare „la câțiva pași distanță” le-ar putea afecta în mod direct viața de zi cu zi.