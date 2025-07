La o zi după ce și-a tăiat singur salariul cu 20%, fiind primul ministru care face acest lucru, Bogdan Ivan a explicat în premieră de ce nu se pot tăia lefurile uriașe ale directorilor bugetari așa ușor.

„Eu nu puteam să mă duc la colegii mei și să le cer să facă un lucru, benevol, pentru că până schimbăm cadrul legislativ prin care să reașezăm indemnizațiile în Consiliile de Administrație, indemnizațiile directorilor generali, durează cel puțin 2–3 luni. Și nici nu poți schimba integral legislația guvernanței corporative, pentru că este jalon din PNNR și asta ar însemna o reversibilitate a jalonului și un miliard de euro cu care va fi penalizată România”, a spus Bogdan Ivan.

Așa că am făcut eu primul gest. Am virat înapoi în contul Ministerului Energiei 20 % din salariul meu. Iar după asta le-am cerut oficial colegilor mei din toate companiile să facă la fel. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan:

„Oamenii mă întreabă: voi, politicienii, de ce nu faceți nimic? Eu am simțit că este normal și firesc să fac acest gest, nu am așteptat nimic de la nimeni și am făcut eu primul pas, fără alt scop și obiectiv. Plus că alegerile sunt peste trei ani și jumătate, așa că nu am alte interese electorale”, a completat ministrul.

Ziua precedentă, el și-a tăiat salariul cu 20 la sută. Potrivit informațiilor Libertatea, salariul lui Bogdan Ivan este de aproape 13.000 de lei lunar, iar 20 la sută înseamnă că a renunțat la 2.600 de lei, adică la peste 500 de euro.

Demersul a venit în contextul în care România a avut anul trecut cel mai mare deficit bugetar dintre țările europene, adică 9,3% din PIB și după ce vicepremierul Dragoș Anastasiu a cerut șefilor de la companiile de stat cu salarii mai mari decât al președintelui Nicușor Dan să își taie singuri lefurile până la finalul lui 2026, pentru că aceștia au „contractele betonate” și nu se poate face nimic legal. Chiar dacă Bogdan Ivan nu e șef de companie, el a făcut acest lucru pentru a da un exemplu și celorlalți membri ai Cabinetului, dar și directorilor din subordinea Ministerului Energiei.

Salariul președintelui României este de aproape 3.500 de euro lunar. Mai exact, președintele Nicușor Dan a anunțat pe 26 iunie că salariul său lunar net este de aproximativ 17.000 de lei, adică 3.400 de euro.