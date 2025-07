De la paza conductelor la director general

Conform declarației de avere din 2025, Tudora are o indemnizație anuală de 859.780 RON (170.000 de euro), ceea ce înseamnă că lunar, șeful CONPET câștigă 14.110 euro, plasându-se astfel în topul celor mai bine plătiți români angajați într-o companie a statului român.

Tudora este absolvent al Universității Petrol Gaze din Ploiești și lucrează la CONPET din 1999 când s-a angajat ca subinginer electromecanic pentru ca doi ani mai târziu să devină responsabil cu asigurarea pazei conductelor de transport și stațiilor de pompare.

În 2009 deținea deja un post de conducere, fiind numit Director HSEQ (responsabil cu e protecția mediului, sănătatea și securitatea muncii și situațiile de urgență). Un an a rămas în acest post pentru că în 2010 să fie numit directorul general al companiei, responsabilitate pe care a deținut-o până în 2012.

Mandat prelungit prin demisie și reangajare

A revenit la conducerea CONPET în februarie 2020, ca director general adjunct, pentru ca în 2021 să fie numit din nou director general, dar provizoriu, potrivit informațiilor din CV-ul publicat pe site-ul companiei.

Conform legii, un mandat de director de companie are o durată de patru ani, însă Dorin Tudora a reușit să-și prelungească perioada în postul de conducere cu încă aproape trei ani.

A demisionat din funcție în 2023, dar s-a înscris din nou la concursul organizat de CONPET pentru recrutarea echipei de conducere. A fost singurul candidat pentru postul de director general și a câștigat. Astfel, Dorin Tudora a reușit să obțină un mandat de manager al operatorul sistemului național de transport țiței de aproape 7 ani.

„Pe Ordonanța 109/2011 au expirat mandatele la CA-uri și atunci s-a întrerupt și mandatul meu prin alegerea mea. Deci am întrerupt prin voința mea primul mandat. S-a făcut selecția și la CA și la management prin aceeași procedură, cu o firmă terță, am depus dosarul și am intrat pe noul mandat din nou pe patru ani, de aceea apar doi ani în plus. Prin 2023 sau începutul lui 2024 s-a întâmplat, nu mai știu să vă spun exact”, a declarat, pentru ziarul Libertatea, Dorin Tudora.

Nu a decis dacă își taie salariul

Întrebat dacă intenționează să se alinieze și el tendinței colegilor aflați la conducerea unor companii de stat care au anunțat că renunță de bunăvoie la o parte din indemnizația lunară, Tudora a recunoscut că nu a luat încă o decizie în acest sens.

„Mă credeți că ieri am auzit comunicatele și din partea domnului Atanasiu (n.r. – Dragoș Anastasiu – vicepremier). Ce să vă zic, eu mă duc acum la o lucrare la Constanța. O să mă gândesc, dar aseară am auzit comunicatele, mai mult de atât ce să vă spun? Nu pot nici să vă mint că m-am gândit, nici că nu m-am gândit. Nici nu am reușit să procesez informația. Nu mă feresc să vă spun ceva concret, dar v-aș minți să vă spun că da sau nu. Nu m-am gândit la lucrul acesta”, a declarat șeful CONPET.

Salariul directorului adjunct, în procedură de anonimizare

Dorin Tudora este secondat la conducerea CONPET de doi directori adjuncți și de un director economic, și aceștia cu venituri de aproape zece mii de euro lunar.

Ana Maria Mihaela Dumitrache, director general adjunct al CONPET, are o indemnizație anuală de 556.592 RON (109.575 de euro), potrivit ultimei declarații de avere.

Radu Florin Necșulescu, cel de-al doilea director general adjunct al CONPET are declarația de avere pe anul în curs în procedură de anonimizare, venitul său anual nemaifiind public la acest moment.

Sanda Toader, directorul economic al CONPET, are o indemnizație anuală de 466.783 RON (92.000 euro), potrivit ultimei declarații de avere încă publică pe site-ul companiei.

Ce este CONPET

CONPET SA, are sediul central la Ploiești și este o companie în subordinea Ministerului Energiei și oferă servicii specializate de transport petrolier prin conducte și cu vagoane cisternă pe calea ferată, asigurând aprovizionarea rafinăriilor cu ţiţei şi derivate ale acestuia din producția internă şi din import.

Operează o rețea de conducte cu o lungime de 3200 km, care traversează 24 de județe ale țării. Principalii parteneri de afaceri ai CONPET sunt OMV Petrom, LUKOIL și Rompetrol Rafinare, potrivit informațiilor postate pe site-ul companiei.

Scandalul salariilor de nabab

Vicepremierul Dragoș Anastasiu susține că mai mulți directori ai unor companii de stat și-a anunțat disponibilitatea să accepte reduceri salariale în contextul eforturilor guvernului de a reduce cheltuielile și de a eficientiza sectorul public.

Vicepremierul Anastasiu a declarat la Digi 24 că mulți oameni „care au conștiință” au răspuns pozitiv la apelul său de a renunța voluntar la o parte din veniturile care depășesc salariul președintelui României. El a afirmat: „Au fost oameni și veți vedea în curând directori și de companii, și de entități ale statului care sunt dispuși, voluntar, să câștige mai puțin în această perioadă”. Președintele Nicușor Dan a anunțat pe 26 iunie că salariul său lunar net este de aproximativ 17.000 de lei.

Radu Miruță, ministrul Economiei, a anunțat joi, 10 iulie, că directorul Incertrans, care avea un salariu de 53.910 lei, l-a informat că și-a redus din proprie inițiativă salariul la 14.000 lei. Anterior, Miruță se arăta sceptic că va apuca să vadă „minunea asta” la vreunul dintre directorii companiilor.

