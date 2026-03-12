Atenție, informații care v-ar putea afecta emoțional!

Tragedia a fost declanșată de un bărbat care s-a autoincendiat în interiorul vehiculului. Flăcările s-au extins rapid, transformând autobuzul într-o capcană mortală.

Flăcările au cuprins autobuzul în mai puțin de un minut

Martorii oculari și imaginile surprinse de trecători arată cum, în decurs de doar 50 de secunde, fumul s-a transformat în flăcări violente care au cuprins întregul autobuz.

„Pasagerii din partea din spate nu au avut nicio șansă. Dacă incendiul începe în mijlocul vehiculului, aceștia sunt practic prinși într-o capcană mortală”, a explicat Hans Hutter, fost antreprenor în domeniul transportului public.

Un autobuz de linie a fost cuprins de flăcări marți, 10 martie, seara, în Kerzers, Elveția, la 26 de kilometri de Berna, incidentul soldându-se cu 6 morți și 5 răniți, dintre care 3 în stare gravă. Captură: Blick

Focul a izbucnit în cel mai periculos loc posibil, în centrul autobuzului, lângă ușă. La acest model de autobuz, partea din spate nu are alte ieșiri, ceea ce a făcut ca evacuarea să fie imposibilă pentru cei aflați acolo.

Evacuarea, imposibilă

Experții subliniază viteza cu care incendiul s-a propagat. Siegfried Brockmann, cercetător în accidente din Germania, a declarat: „Focul a fost accelerat cu benzină, ceea ce a dus la temperaturi de peste 1.000 de grade în doar 30 de secunde”.

În astfel de condiții, materialele din autobuz au luat foc instantaneu, iar fumul toxic a inundat vehiculul. Într-un astfel de dezastru, pasagerii din partea din față au avut aproximativ 90 de secunde să se evacueze prin ușa principală.

În schimb, pentru cei din spate, o evadare prin geamuri sau alte ieșiri de urgență era extrem de dificilă.

„Trebuie să găsești ciocanul de urgență, să spargi geamul și să ieși rapid, ceea ce este aproape imposibil într-o astfel de situație”, a spus Brockmann.

Cauza tragediei: un act deliberat

Ancheta poliției a confirmat că incendiul a fost provocat intenționat de un bărbat de 65 de ani, rezident în cantonul Berna, care și-a luat propria viață în acest mod

Se exclude un motiv terorist, iar autoritățile au identificat bărbatul ca având probleme psihice.

Tragedia a lăsat o amprentă adâncă asupra comunității locale. Printre victime se numără și o tânără moderatoare radio în vârstă de 26 de ani, iar mai mulți răniți se află în stare critică.