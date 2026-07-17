Potrivit Ubergizmo, această opțiune a fost descoperită în cadrul unei versiuni beta pentru Android, analizată de WABetaInfo, și include un tab dedicat unde datele aniversărilor sunt organizate cronologic. Introducerea acestei funcții este legată de cerințele legislative recente.

Începând cu 2023, WhatsApp cere informații despre anul nașterii utilizatorilor din anumite regiuni pentru a respecta normele privind verificarea vârstei.

Deși inițial aceste informații erau folosite exclusiv în scop legal și rămâneau ascunse, Meta valorifică acum această bază de date pentru a dezvolta funcții sociale în cadrul aplicației.

Îngrijorări privind confidențialitatea

Noua funcție ridică întrebări despre protecția datelor personale. Pentru ca aniversările să fie afișate, utilizatorii trebuie să își fi înregistrat data nașterii pe platformă.

Totuși, lipsa unor controale de confidențialitate în faza inițială de dezvoltare generează nemulțumiri. Momentan, utilizatorii nu pot ascunde data aniversării față de lista de contacte, deși aceasta rămâne vizibilă pentru platformă.

Cel mai probabil, WhatsApp va include setări avansate de confidențialitate, înainte de lansarea oficială, care să permită dezactivarea acestei funcții.

Disponibilitate și alte actualizări

Funcția de notificare a aniversărilor este, deocamdată, accesibilă exclusiv pentru testerii beta de pe Android, iar lansarea pentru utilizatorii standard ar putea dura.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE