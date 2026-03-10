Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă pentru a-și arăta sprijinul față de Mojtaba Khamenei (56 de ani) după difuzarea veștii privire la alegerea acestui bărbat în vârstă de 56 de ani în rolul de ghid suprem al Republicii Islamice.

Amenințat deja atât de armata israeliană, cât și de președintele american Donald Trump, cel de-al doilea fiu al lui Ali Khamenei nu a apărut în public și nici nu a făcut vreo declarație de la alegerea sa. De fapt, el nu a mai fost văzut de la declanșarea operațiunii militare americano-israeliene „Epic Fury”, pe 28 februarie.

Televiziunea de stat din Iran pune această dispariție pe seama faptului că ar fi fost „rănit de inamic” , dar nu precizează dacă se află în stare gravă sau nu. Potrivit Corriere della Sera, liderul iranian ar putea fi „grav rănit”, iar acesta ar putea fi un motiv al dispariției sale.

„Majoritatea iranienilor nici măcar nu-i cunosc vocea. Ani de zile s-a vorbit despre el ca despre o figură obscură, mâna dreaptă a tatălui său, reprezentant al Pasdaranului, trezorier, coordonator al represiunii, dar nu a apărut niciodată la televizor și nu a ținut o întâlnire publică, niciodată. Susținătorii săi vor trebui să mai aștepte pentru a afla despre cel de-al treilea Lider Suprem al Revoluției”, notează publicația italiană.

Nu se știe când anume a fost rănit fiul lui Khamenei. Unele surse spun, potrivit Euractiv, că ar fi fost rănit vineri într-un atentat cu bombă.

Alte surse iraniene, care își manifestă sprijinul pentru prințul moștenitor Reza Pahlavi, spun că Mojtaba Khamenei ar fi internat la Spitalul Universitar din Teheran, unde a fost operat și conectat la un ventilator din cauza unor răni grave la abdomen și la picioare.