„În pofida condițiilor dure de război și a amenințărilor directe ale inamicului față de această instituție populară, în pofida bombardării birourilor Secretariatului Adunării Experților, care a dus la martirizarea mai multor angajați și a gărzilor, Consiliul nu a încetat nici măcar o clipă în procesul de selecție și de prezentare a conducerii sistemului islamic”, a citit prezentatorul TV.

După aceea, prezentatorul TV a strigat: «Allahu Akbar, Allahu Akbar, liderul este Khamenei!».

Mojtaba Khamenei (56 de ani) a fost numit noul lider suprem al Iranului, după moartea tatălui său, ayatollahul Ali Khamenei, în urma unor atacuri aeriene americano-israeliene pe 28 februarie.

„Khamenei a fost ales printr-un vot decisiv”, a precizat Adunarea Experților într-o declarație difuzată de presa de stat. Totodată, organismul a cerut iranienilor, „în special elitelor și intelectualilor din seminarii și universități”, să își exprime loialitatea față de noul lider și să sprijine unitatea națională.

Subiectul succesiunii a fost mereu unul sensibil în Iran, având în vedere că preluarea funcției de către un fiu al lui Ali Khamenei creează o dinastie, asemănătoare monarhiei Pahlavi, răsturnată în timpul Revoluției Islamice din 1979.

În urmă cu câteva ore, unul dintre cei 88 de membri ai Adunării Experților, Hosseinali Eshkevari, anunța într-un videoclip că „numele lui Khamenei va continua”. Preşedintele american Donald Trump a declarat duminică într-un interviu acordat pentru ABC News că noul ghid suprem al Iranului „nu va rezista mult timp” fără aprobarea administrației sale, după ce s-a opus anterior numirii lui Mojtaba Khamenei, un radical antioccidental asociat Gardienilor Revoluției.

