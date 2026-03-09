În materialele prezentate la posturile oficiale, prezentatorii îl descriu pe Khamenei drept „janbaz”, termen folosit pentru a desemna o persoană rănită de inamic, în ceea ce mass-media din Iran numește „războiul Ramadan”, notează The Times of Israel.

Posturile nu oferă însă detalii suplimentare despre circumstanțele în care ar fi fost rănit.

La începutul conflictului, pe 28 februarie, tatăl lui Mojtaba Khamenei, Ali Khamenei, și soția acestuia au murit într-un atac aerian israelian asupra Teheranului.

Mojtaba Khamenei nu a mai fost văzut în public de la izbucnirea războiului, iar duminică noaptea a fost anunțat drept noul lider suprem al Iranului.