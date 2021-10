„Ce se va întâmpla anul viitor, când o să fim în valul cinci?”, se întreabă Simion Hancescu, președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, într-o declarație pentru Libertatea.

Acesta spune chiar că i-a propus ministrului, din 30 septembrie, să se treacă la școala online, iar Cîmpeanu a folosit același argument ca și acum: mulți copii, cei mai mulți din mediul rural, nu au acces la internet sau la o conexiune suficient de bună.

„Statul trebuia să investească în partea asta, profesorii și ei sunt disperați pentru că mulți dintre ei au folosit laptopuri vechi și au cedat după atâtea sute de ore predat online. Lucrurile trebuie privite pe ansamblu. Probabil nu se va lungi anul școlar, o să fie o condensare, se va renunța la Școala Altfel, presupun și probabil o săptămână de vacanță, se va scurta în primăvară”, spune Hăncescu.

După cum spun specialiștii valul patru va ajunge la apogeul la finalul lunii noiembrie, ce se va întâmpla din nou atunci, probabil o să fie din nou vacanță? Este posibil să stăm în vacanță până la Anul Nou, probabil. Simion Hancescu, președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ:

Reprezentant al părinților: „De un an trebuiau să pregătească școala online”

Iulian Cristache, preşedintele Federaţiei Naţionale a Asociaţiilor de Părinţi, critică dur măsura anunțată de autorități și spune și el că era de datoria Ministerului Educației să se asigure că elevii au acces la internet, mai ales că în ultimul an și jumătate au fost multe perioade în care cursurile s-au făcut doar online. Acestea crede că este „cea mai proastă decizie”, una care, de fiecare dată, a fost hulită de majoritatea părinților.

„Deci ținem școlile închise pentru că ei nu au fost în stare să țină școlile online? Ei acoperă niște mizerii sub preș acum, faptul că nu au bani să plătească indemnizații pentru copii, stând în online, nu au pregătit școlile pentru iarnă. Au încercat cu măsura asta pentru două săptămâni în speranța că va scădea rata, dar nu are cum să scadă spectaculos în două săptămâni”, a declarat Iulian Cristache, pentru ziarul Libertatea.

Preşedintele Federaţiei Naţionale a Asociaţiilor de Părinţi a mai spus că în acest context epidemiologic cea mai bună soluție era școala online.

„De un an de zile trebuiau să pregătească conținutul pentru online, profesorii și să asigure că toate dispozitivele au și conexiune la internet. Pentru că în momentul în care au fost adjudecate prin licitație aveau obligația să asigure conexiunea la internet furnizorii de tablete. Vorbim de cei mai mari furnizori de telefonie din țară, nu vorbim de un SRL care nu are capacitate. Aveau obligativitatea într-un an de zile să vadă dacă se respectă contractul și să cășune pe cei care au furnizat aceste tablete”, a mai spus acesta.

Apoi acesta se întreabă: „Unde ne ducem cu aceste două săptămâni? Prelungim semestrul al doilea? Ar fi dezastru. Tăiem din vacanța de iarnă?”. În final, reprezentantul asociației de părinți îl acuză pe Cîmpeanul că a luat această decizie, de a prelungii vacanța, „fără să vină cu un plan de măsuri și de acțiune”.

Reprezentant al elevilor: „O soluție de compromis”

Reprezentanții elevilor spun însă că au susținut acestă decizie a autorităților, cu vacanța de două săptămâni și o consideră o soluției de „compromis” pentru că școala online nu s-a ridicat la nivelul la care trebuia.

„Știm foarte bine că lipsurile au fost majore de la infrastructură, până la conexiune la internet, la competențe digitale, motiv pentru care pentru a stopa valul incontrolabilul de răspândire a virusului am susținut această vacanță cu condiția ca acele săptămâni să fie recuperate în cursul acestui an școlar, fără a afecta în niciun fel calendarul examenelor naționale și finalul anului școlar pentru ca elevii să nu fie nevoiți să ajungă în mijlocul lunii iulie să-și susțină examenele sau să vină la școală în condiții termice improprii”, a declarat Silviu Morcan, președintele Consiliului Național al Elevilor pentru Libertatea.

Acesta a mai spus că în această perioadă de două săptămâni statul „ar trebui să profite de o perioadă în care să se calibreze cu demersurile referitoare la infrastructura”.

Argumentele ministrului Cîmpeanu

Sorin Cîmpeanu nu a răspuns azi la solicitările Libertatea, însă ieri, la finalul ședinței de la Palatul Cotroceni, a argumentat varianta vacanței în detrimentul școlii online.

„Pentru cei care întreabă de ce este preferabilă o vacanță suplimentară, fără a se micsora durata primului semestru, în loc de intrare în online le răspund că din punct de vedere al vitezei minime de transfer, necesare pentru predare online, este nevoie să se poată asigura minimum 100 MB/sec. Asta există doar pentru maximum 50% din teritoriul României. În Bucuresti, spre exemplu, avem viteza de transfer de 10 ori mai mare (1 GB/sec) și tot mai apar probleme”, a declarat ministrul, pentru Edupedu.

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației a anunțat că există mai multe variante pentru recuperarea orelor din cele două săptămâni de vacanță, dar că o decizie în acest sens se va lua după 8 noiembrie.

„Vom vedea. Ne vom consulta cu elevii şi profesorii. Există mai multe variante. Nu vom lua o decizie înainte de revenirea din vacanţă”, a spus Sorin Cîmpeanu.

Președintele Klaus Iohannis a anunțat miercuri, după ședința avută la Palatul Cotroceni cu responsabili în gestionarea pandemiei de COVID-19, că toți elevii vor intra în vacanță pentru două săptămâni, începând de luni, 25 octombrie 2021.

„Şcolile sunt puternic afectate, este evident, prin elevi şi prin personal, profesori, care se îmbolnăvesc. În mod normal, de luni ar fi vacanţă pentru cei mici. S-a decis astăzi ca această vacanţă să fie valabilă nu numai pentru primar ci şi pentru gimnaziu şi liceu, pentru două săptămâni. Deci, începând de luni, este vacanță școlară”, a anunțat Klaus Iohannis, miercuri, într-o declarație de presă.

Vacanță prelungită și în primăvară

O decizie asemănătoare a fost luată la finalul lunii martie, când Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, anunța că vacanța de primăvară se prelungește.

„Cu excepția claselor terminale pentru care structura anului școlar nu va suferi niciun fel de modificare, nici din perspectiva activităților didactice, nici din perspectiva vacanței, nici din perspectiva examenelor naționale. Vacanța de primăvară va începe în data de 2 aprilie și se va termina la data de 4 mai pentru toate celelalte clase, cu excepția claselor terminale”, anunța Sorin Cîmpeanu, într-o conferință de presă, susținută pe 25 martie.

Atunci măsura a fost criticată de Consiliul Elevilor.

„Consiliul Național al Elevilor dezaprobă propunerea Ministerului Educației și lipsa acută de consultare în luarea acestei decizii. Considerăm că menținerea școlilor deschise în format fizic atunci când rata incidenței depășește 6/mia de locuitori denotă iresponsabilitate, având în vedere faptul că unitățile de învățământ nu au resursa umană necesară pentru administrarea regulată a testelor rapide antigen în rândul elevilor, pentru a garanta siguranța acestora”, transmiteau aceștia atunci prin intermediul unui comunicat de presă.



