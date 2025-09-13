„Gata, ăsta este mort”

Un cartier de la marginea Craiovei s-a transformat, sâmbătă dimineață, în scena unei adevărate bătălii. După ce au devastat o maşină, mai mulți bărbați înarmaţi cu bâte şi cuţite și-au atacat rivalii.

„Arde-l! Dă! Mamă, cum dă în el! Uite, este plin de sânge. Mamă, curge sânge din ei, bă!„, spune un martor, în imp ce un bărbat în vârstă de 38 de ani cade pe asfalt, în timpul confruntărilor.

„Gata, ăsta este topit, cade jos! Gata, ăsta este mort! A căzut jos, este mort!”, spune un tânăr.

Unul dintre bărbații prezenți la locul răfuielii a povestit ce ar fi declanșat violențele: „De la o femeie a plecat totul. La ei, cum se cumpără fetele… Sunt chestii de bani. Na”.

Surse Observator au precizat că tânăra ar fi fost promisă de familia ei clanului rival, dar unchiul fetei a vrut să rupă înţelegerea. Aceasta a fost scânteia care a declanșat măcelul.

Confruntare tragică

La locul incidentului au intervenit mai multe echipaje de polițiști și jandarmi, iar unii dintre cei implicați în conflict s-au făcut nevăzuți.

Totuși, la puțin timp, oamenii legii au reușit să-i prindă pe fugari în localitatea Braniște. Autoritățile au demarat o anchetă amplă pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului. Un procuror criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj coordonează investigațiile. Imaginile au fost publicate și pe platformele sociale.

„Zeci de persoane, aflate în mai multe autoturisme, s-au încăierat în plină stradă. După ce au coborât, au folosit bâte, topoare, macete, cuțite și alte arme albe. Confruntarea s-a încheiat tragic: până în acest moment a fost confirmat un deces”, a transmis Sindicatul Europol pe Facebook.



