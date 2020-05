De la Mickey și Minnie Mouse la Baby Yoda. Măști de protecție Disney cu personajele preferate

De Mihai Toma,

Walt Disney, una din cele mai mari companii de producție cinematografică din lume, și-a lansat propria linie de producție de măști.

JUST ANNOUNCED: @Disney plans to donate up to $1 million in profits from the sales of new character face masks! https://t.co/BKmcI9bTjR pic.twitter.com/kHiITftrBL — Good Morning America (@GMA) April 30, 2020

1.000.000 de măști vor fi donate pentru familiile din comunitățile sărace din Statele Unite.

Un set de 4 bucăți, 20 $

Noile măști de față Disney au dimensiuni mici, medii și mari și prezintă personaje precum Mickey și Minnie Mouse, Anna și Elsa, Woody și Buzz Lightyear, The Avengers și chiar Baby Yoda.

Ele sunt sunt disponibile deja pentru precomenzi, pe shopDisney.com, și vor fi livrate luna viitoare. Pot fi alese pachetele Star Wars, Mickey Mouse, Disney Princess ori Marvel. Un set de patru bucăți costă 20 $.

Măștile respectă cele mai recente recomandări ale autorităților, scrie Huffington Post, ediția de Canada.