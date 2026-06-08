Ce au decis liderii Franței, Germaniei și Marii Britanii

În declarația comună publicată după reuniune, cei patru lideri și-au reafirmat sprijinul pentru Kiev și au susținut inițiativa lui Zelenski privind lansarea unui dialog direct între Ucraina și Rusia, cu implicarea partenerilor occidentali, potrivit News.

„Linia de contact actuală trebuie să servească drept punct de plecare pentru negocieri. Frontierele internaţionale nu trebuie modificate prin forţă”, au precizat Emmanuel Macron, Friedrich Merz şi Keir Starmer, într-o declaraţie comună cu Volodimir Zelenski.

„Liderii au salutat apelul preşedintelui Zelenski la încetarea războiului prin mijloace diplomatice, astfel cum a fost prezentat în scrisoarea sa adresată preşedintelui Federaţiei Ruse la 4 iunie 2026. Ei au susţinut propunerea unui dialog direct între Ucraina şi Rusia – cu participarea activă a SUA şi a Europei – pentru a ajunge la un armistiţiu şi a sprijini negocierile ulterioare. Ei au susţinut propunerea unui dialog direct între Ucraina şi Rusia – cu participarea activă a SUA şi a Europei – pentru a ajunge la un armistiţiu şi a sprijini negocierile ulterioare. Ei au confirmat că vor continua să stea ferm de partea Ucrainei.”

Cele cinci condiții pentru pace prezentate la Londra

În declarația comună, liderii europeni au stabilit cinci principii care ar trebui să stea la baza oricărui acord de pace între Ucraina și Rusia, „pentru o pace justă şi durabilă”.

1. Armistițiu imediat și complet

„În primul rând, încetarea luptelor. Aceştia i-au cerut preşedintelui Putin să accepte un armistiţiu imediat şi complet.”, se arată în declarația comună.

2. Linia actuală a frontului, punct de plecare pentru negocieri

„În al doilea rând, linia actuală de contact ar trebui să constituie punctul de plecare al negocierilor. Frontierele internaţionale nu trebuie modificate prin forţă, iar dreptul suveran al Ucrainei de a-şi alege propriile aranjamente de securitate şi alianţe trebuie respectat pe deplin.”, au decis cei patru lideri.

3. Garanții de securitate pentru Ucraina

„În al treilea rând, Ucraina trebuie să beneficieze de garanţii de securitate solide şi obligatorii din punct de vedere juridic odată ce încetarea focului intră în vigoare, pe baza angajamentelor asumate la Berlin în decembrie 2025 şi la Paris în ianuarie 2026. Aceasta include desfăşurarea Forţei multinaţionale – Ucraina.”, potrivit declarației.

4. Menținerea activelor rusești blocate

„În al patrulea rând, activele ruseşti vor rămâne blocate până când Rusia îşi va înceta războiul de agresiune şi va despăgubi Ucraina pentru daunele cauzate de război.”, au mai hotărât cei patru lideri.

5. Protejarea intereselor de securitate ale Europei

„În al cincilea rând, interesele de securitate europene trebuie să fie protejate în orice acord. Elementele oricărei negocieri legate de UE şi NATO ar necesita consimţământul UE şi al statelor sale membre, respectiv al aliaţilor NATO.”, se precizează în declarație.

Liderii europeni condamnă atacurile Rusiei

În cadrul întâlnirii de la Londra, Macron, Starmer și Merz au condamnat atacurile rusești cu rachete și drone asupra orașelor ucrainene, precum și incursiunile dronelor rusești pe teritoriul NATO.

„Aceştia au salutat recentele succese ale Ucrainei pe câmpul de luptă, inclusiv eliberarea recentă a unor teritorii şi utilizarea inovatoare a tehnologiei dronelor. Ei au condamnat atacurile ruseşti la scară largă cu rachete şi drone – inclusiv utilizarea repetată a rachetelor „Oreşnik” – asupra oraşelor ucrainene, care au avut consecinţe tragice asupra civililor, precum şi incursiunile iresponsabile şi periculoase ale dronelor ruseşti pe teritoriul NATO. Aceştia şi-au exprimat condoleanţele pentru toate victimele.”, au transmis cei patru lideri.

Totodată, liderii au discutat despre coordonarea sprijinului pentru Ucraina înaintea viitoarelor reuniuni internaționale, inclusiv summitul G7 de la Evian, reuniunea Coaliției Voinței și summitul NATO, subliniind necesitatea creșterii presiunii asupra economiei de război a Rusiei și consolidarea sprijinului militar pentru Kiev.

„Liderii au subliniat necesitatea urgentă de a intensifica producţia de interceptori şi de a dezvolta în comun capacităţi de rachete antibalistice şi de lovitură la adâncime, precum şi de a sprijini sustenabilitatea viitoare a Forţelor Armate Ucrainene. De asemenea, au discutat despre modul în care Alianţa poate învăţa din expertiza Ucrainei pe câmpul de luptă şi despre cum să intensifice cooperarea industrială pe termen lung cu Ucraina pentru a consolida propria apărare a Europei.”

Emmanuel Macron, Keir Starmer și Friedrich Merz au subliniat „legătura indisolubilă dintre securitatea, prosperitatea şi suveranitatea Ucrainei şi securitatea euro-atlantică în ansamblu”.

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