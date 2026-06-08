Primul Porsche care celebrează Moldova

Porsche 911 GT3 Touring „Tree of Life” a fost prezentat în weekend la Chișinău, la Muzeul Național de Etnografie, într-un eveniment dedicat clienților Porsche. Mașina este un unicat și a fost dezvoltată timp de aproximativ patru ani în colaborare între Porsche Moldova, Style Porsche și echipa Sonderwunsch din Zuffenhausen.

Proiectul marchează 15 ani de prezență oficială Porsche în Moldova și este construit în jurul simbolului Pomului Vieții, unul dintre cele mai cunoscute motive culturale ale țării. După expoziția temporară de la muzeu, mașina urmează să fie mutată în showroomul Porsche Center Moldova.

Ce are special la exterior

Baza este un Porsche 911 GT3 Touring: motor aspirat, cutie manuală disponibilă și fără aripa mare a GT3-ului clasic.

Mașina „Tree of Life” are o vopsire în degrade, care trece de la Viola Purple Metallic spre Chromaflair Magic Magenta în partea din spate. Degradeul continuă inclusiv pe jantele din magneziu de 20/21 inch, vopsite în nuanțe asortate.

Piesa centrală este grafica Pomului Vieții, pictată manual pe capotă și plafon în nuanța Neodyme Porsche Gold. Potrivit AutoBlog.md, aplicarea acestei grafici și coordonarea tranziției cromatice au necesitat aproximativ 400 de ore de muncă manuală.

Există și un detaliu discret în partea frontală: litera „M”, integrată în plasa grilei inferioare, ca semnătură pentru Moldova.

Interiorul duce tema spre vin și port popular

Interiorul continuă aceeași poveste. Porsche a folosit piele Lila, accente Ruby Star Neo și cusături în nuanțe Atacama Beige și Ruby Star Neo, o combinație care face trimitere la paleta de culori a strugurilor și la tradiția viticolă a Moldovei.

Un detaliu foarte interesant este reinterpretarea capitonajului Porsche Pasha, aplicată pe scaune, panourile ușilor, torpedo și compartimentul de bagaje. În loc să fie doar un element retro Porsche, modelul este adaptat ca trimitere la portul popular moldovenesc. Elementele din lemn Paldao, inclusiv pe levierul cutiei manuale și pe spătarele scaunelor Sports Seats Plus, simbolizează rădăcinile naturale și meșteșugurile locale.

Motor aspirat, 510 CP și cutie manuală

Tehnic, mașina rămâne un 911 GT3 Touring. Asta înseamnă motor boxer aspirat de 4,0 litri, 510 CP, turații uriașe și o experiență de condus mult mai mecanică decât la multe supercaruri moderne.

Partea frumoasă este că acest exemplar are cutie manuală, detaliu care se potrivește perfect cu ideea de GT3 Touring. Nu este cea mai rapidă configurație posibilă, dar este cea mai pură. Pentru colecționari, un 911 GT3 Touring manual, unicat, făcut prin Sonderwunsch și legat de o identitate națională are toate ingredientele pentru a deveni o piesă extrem de căutată.

Prețul exact nu a fost comunicat. Logos Press scria înainte de prezentare că un GT3 Touring 2026 cu Viola Purple Metallic și jante din magneziu poate ajunge la aproximativ 291.000 de euro, iar dacă versiunea moldovenească este unică, valoarea ar putea urca spre 500.000 de euro.

Ce este Sonderwunsch și de ce contează

Sonderwunsch este programul Porsche pentru personalizări extreme, acolo unde clienții pot merge mult dincolo de lista normală de opțiuni. Nu vorbim doar despre o culoare individuală sau cusături contrastante, ci despre proiecte dezvoltate aproape ca piese de artă auto.

Claas Hoops, director Sonderwunsch, a explicat că programul urmărește să transforme „viziunile în realitate” și reprezintă cel mai înalt nivel de personalizare Porsche. El a spus că proiecte precum „Tree of Life” obligă echipa să regândească „culoarea, materialele și procesele de la zero”, combinând măiestria tradițională cu soluții tehnice noi.

Oleg Frunze, director general Porsche Moldova, a spus că Pomul Vieții surprinde esența culturii și rădăcinilor Moldovei, iar automobilul întruchipează „mândria și creativitatea comunității Porsche locale”.

De ce Porsche face astfel de mașini

Porsche a transformat în ultimii ani personalizarea regională într-un gen propriu. Au existat proiecte precum 911 Tribute to Transfăgărășan pentru România, GT3 Touring Ocelot pentru America Latină sau Turbo S Sadu Edition pentru Kuweit. Acum, Moldova intră în aceeași conversație.

Pentru Porsche, astfel de mașini sunt mai mult decât exerciții de design. Sunt moduri prin care brandul le arată clienților foarte bogați că o mașină poate deveni personală, locală și culturală, nu doar rapidă și scumpă.

Iar pentru Moldova, proiectul are o miză de imagine evidentă. Nu multe țări ajung să aibă un 911 GT3 Touring unicat, construit oficial de Porsche, cu simboluri naționale pictate manual și prezentat ca omagiu pentru cultura locală.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE