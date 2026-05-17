Când vorbim despre flota Poliției Române, prima imagine este, de obicei, una foarte practică: Loganuri, Duster, autospeciale noi BMW sau mașini de intervenție obișnuite. Totuși, în ultimii ani, au existat și câteva apariții care au atras imediat atenția pasionaților auto. Unele au fost cumpărate, altele au fost oferite temporar de importatori, iar cel mai celebru caz a venit direct dintr-un dosar penal.

Lista de mai jos nu este despre cele mai noi mașini din dotare, ci despre cele mai interesante modele care au ajuns, într-o formă sau alta, să fie folosite sau prezentate de Poliția Română.

1. Porsche 911 Turbo 996, supercarul confiscat cu zeci de kile de heroină

Cel mai spectaculos caz rămâne Porsche-ul 911 Turbo 996 ajuns la Poliția Română după ce a fost confiscat într-un dosar de trafic de droguri. Mașina a fost folosită în 2002 de doi cetățeni turci care încercau să transporte prin România zeci de kilograme de heroină, presa relatând că pe bancheta din spate au fost găsite aproximativ 60-63 kg de heroină. Ulterior, mașina a ajuns în patrimoniul statului și apoi în zona instituțiilor publice, devenind probabil cea mai cunoscută mașină „de poliție” din România.

Modelul 911 Turbo din generația 996 avea motor boxer de 3,6 litri, tracțiune integrală și aproximativ 420 CP, suficient pentru 0-100 km/h în jur de 4 secunde. Fun fact-ul este că, spre deosebire de multe alte mașini speciale ale Poliției, aceasta nu a venit prin sponsorizare sau achiziție clasică, ci printr-o “poveste de film”.

2. Lotus Evora S, cea mai rapidă mașină primită de Poliția Română în 2011

În 2011, Poliția Română a primit spre folosință un Lotus Evora S, oferit gratuit pentru doi ani de Lotus și importatorul Forza Rossa. Mașina valora aproximativ 70.000-75.000 de euro, avea motor V6 de 3,5 litri cu 350 CP și accelera de la 0 la 100 km/h în 4,8 secunde. La momentul respectiv, a fost prezentată drept cea mai rapidă mașină avută vreodată în dotarea Poliției Române.

Scopul nu era ca Poliția să se transforme în supercar patrol, ci ca mașina să fie folosită pentru intervenție rapidă, prevenție și supravegherea traficului pe artere aglomerate. Pentru publicul larg, partea interesantă este contrastul: într-o perioadă în care flota obișnuită era mult mai modestă, Poliția apărea cu un Lotus britanic cu motor central și performanțe de mașină sport adevărată.

3. Jaguar XFR, limuzina de 510 CP folosită pe autostrăzi

În 2012, Poliția Autostrăzi a primit un Jaguar XFR Supercharged, oferit de Premium Auto, importatorul Jaguar din România, pentru o perioadă de șase luni, cu posibilitate de prelungire. Mașina avea motor V8 de 5,0 litri, 510 CP, accelera de la 0 la 100 km/h în 4,9 secunde și urma să fie folosită pe autostrăzile A1, A2 și A3. Prețul de catalog era de peste 100.000 de euro cu TVA, iar mașina avea rampa și sistemele acustice/luminoase specifice Poliției.

Detaliul foarte cool este că echipajele care urmau să conducă Jaguarul au fost instruite de Valentin Porcișteanu, campion național de raliuri. Practic, nu era doar o limuzină puternică pusă pe autostradă pentru imagine, ci o mașină folosită într-un context în care performanțele chiar contau: viteze mari, autostrăzi și șoferi care apăsau prea mult accelerația.

4. Audi RS4, modificat la 500 CP

Unul dintre cele mai surprinzătoare modele asociate cu Poliția Rutieră din Constanța a fost un Audi RS4 din 2008, cu motor V8 de 4,2 litri. Mașina avea 420 CP standard, dar presa locală a relatat că ajunsese la aproximativ 500 CP după un upgrade software și putea atinge 300 km/h. Era destinată zonelor cu viteză ridicată, inclusiv tronsoane de autostradă și drumuri din județul Constanța.

Este un o mașină de familie, dar cu motor aspirat V8, tracțiune integrală quattro și performanțe care îl făceau extrem de potrivit pentru misiuni de viteză. Tocmai de asta e una dintre cele mai interesante mașini de pe listă: pare practică, dar era mai puternică decât multe mașini sport.

5. Mitsubishi Lancer Evolution X, mașina de raliu pentru Autostrada Soarelui

În 2010, Divizia Autostrăzi a Poliției Rutiere a primit un Mitsubishi Lancer Evolution X, oferit de importatorul M Car Trading. Exemplarul avea motor turbo de 2,0 litri, 295 CP, transmisie automată TC-SST cu dublu ambreiaj, 0-100 km/h în 6,3 secunde și viteză maximă de 242 km/h. Prețul era de aproximativ 46.000 de euro.

Evo X este genul de mașină care prinde la pasionați pentru că vine direct din cultura raliurilor. Nu era cea mai luxoasă mașină a Poliției, dar era una dintre cele mai potrivite pentru mers tare: tracțiune integrală, motor turbo, șasiu sportiv și o imagine mult mai agresivă decât a unei berline obișnuite.

6. Alfa Romeo Giulia Veloce 2.0 Turbo, italianca de 280 CP

În 2017, Poliția Rutieră Ilfov a primit o Alfa Romeo Giulia Veloce 2.0 Turbo, pusă la dispoziție gratuit de importatorul Auto Italia pentru 12 luni. Modelul avea 280 CP, accelera de la 0 la 100 km/h în 5,2 secunde și atingea 240 km/h, fiind folosit pentru patrulare pe zone precum Autostrada A3, DN1, Șoseaua de Centură, Buftea, Snagov și Otopeni.

Partea interesantă este că România a fost una dintre primele țări în care Giulia a primit rol de autospecială de poliție, după Italia. Pentru publicul larg, asta contează pentru că Giulia nu era doar o mașină frumoasă, ci una dintre puținele berline moderne cu adevărat sportive din segment, iar Veloce era o alegere mult mai specială decât un sedan obișnuit.

7. BMW 320i xDrive, 600 de mașini cumpărate pentru Rutieră

BMW-ul Seria 3 nu este cel mai exotic model din listă, dar este important pentru că marchează cea mai vizibilă schimbare modernă din flota Poliției Rutiere. În 2022, Poliția Română a semnat un acord pentru până la 600 de autospeciale BMW 320i xDrive, cu motor pe benzină de 184 CP, tracțiune integrală și cutie automată. Prețul raportat a fost de aproximativ 33.200 de euro pe unitate, iar contractul total a fost de circa 98 milioane de lei.

Aceste BMW-uri au fost unele dintre cele mai discutate autospeciale din România, nu doar pentru că au înlocuit multe Loganuri, ci și pentru că licitația a fost intens criticată public. Dincolo de scandal, pentru polițiștii rutieri diferența tehnică era clară: mașini mai rapide, mai stabile și mai potrivite pentru intervenții decât vechile autospeciale folosite ani la rând.

8. Mercedes-Benz E-Class, mașina premium apărută recent la Poliția Capitalei

Mercedes-Benz E-Class a apărut recent în flota Poliției Capitalei, alături de un Hyundai Kona electric și o motocicletă electrică, potrivit relatărilor din presa auto. Mașina a fost folosită deja în misiuni ale Brigăzii Rutiere București, iar valoarea unui E-Class nou poate trece ușor de 50.000 de euro, în funcție de motorizare și echipare.

Spre deosebire de Lotus sau Jaguar, E-Class nu este neapărat o mașină de „urmărire spectaculoasă”, ci un semn că flota se diversifică și spre modele mai confortabile, tehnologizate și potrivite pentru misiuni urbane. Pentru omul de rând, partea interesantă este că o mașină văzută de obicei ca limuzină de business poate ajunge să fie folosită și în acțiuni de poliție în București.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE