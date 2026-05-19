Lucrarea este singura aurită dintre cele șase variante în bronz create de artist. Patru dintre ele sunt la Centrul Georges Pompidou din Paris, Muzeul de Artă din Philadelphia, Tate din Londra, respectiv Muzeul Kunst din Winterthur. O variantă în piatră este la Muzeul Național de Artă al României. Danaïde poartă numele subiectului unui mit grecesc, în care Egyptos, fratele geamăn al regelui Danaos, a cerut cele 50 de fiice ale regelui ca soții pentru fiii săi. Din ordinul regelui, Danaidele – cu excepția uneia – își ucid soții în noaptea nunții ca să rămână virgine. Ca pedeapsă, 49 dintre ele sunt exilate în Hades (iadul) și condamnate să umple la infinit ulcioare din care apa se scurge rapid. Acest mit a fost preluat și de Auguste Rodin, precum și de alți artiști, în aceeași perioadă cu Brâncuși.

Cumpărătorul e anonim, s-a plecat de la 82 de milioane de dolari

Prețul de adjudecare înainte de comisioane și de taxe a fost de 93 de milioane de dolari. Este al doilea cel mai mare preț plătit vreodată pentru o sculptură la licitație. Danaïde fusese estimată anterior de specialiști la peste 100 de milioane de dolari. Lucrarea a pornit cu o ofertă de 82 de milioane de dolari și a primit o jumătate de duzină de oferte înainte de a fi vândută unui cumpărător misterios reprezentat de Maria Los, vicepreședinte al casei de licitații și șef al departamentului de consultanță pentru clienți din America. După vânzare, a fost întâmpinată cu o rundă de aplauze.

Operele lui Brâncuși, foarte scumpe: zeci de milioane de dolari la licitații

Christies a vândut de-a lungul timpului cele mai scumpe șapte lucrări ale lui Brâncuși, în frunte cu La jeune fille sophistiquée (Portrait de Nancy Cunard, datând din 1928/1932), care a obținut un preț record de 71,2 milioane de dolari în 2018. Următoarele trei rezultate pentru Brâncuși sunt 57,3 milioane de dolari pentru La muse endormie, o sculptură din bronz patinat cu foiță de aur vândută în 2017 la Christies New York; 29,2 milioane de dolari pentru sculptura din stejar Madame L.R. (Portrait de Mme L.R.) la Christies Paris în 2009; și 27,5 milioane de dolari pentru sculptura din marmură și piatră Oiseau dans lespace la Christies New York în 2005. Recordul pentru o sculptură la licitație este deținut de o lucrare a lui Alberto Giacometti din 1947, care s-a vândut cu 141,3 milioane de dolari la Christies în 2015.

Danaïde, creată în 1914, deținută doar de două familii

Opera-record a avut doar doi proprietari. În 1914, Brâncuși a ales Danaïde pentru prima sa expoziție personală, la Little Galleries of the Photo-Secession a lui Alfred Stieglitz din New York. A fost achiziționată de Eugene și Agnes Meyer, care aveau să devină doi dintre cei mai importanți patroni ai artistului, precum și prietenii lui pe viață, potrivit Christies. Lucrarea a rămas în colecția familiei până în 2002.

Apoi magnatul S.I. (Samuel Irving) Newhouse, proprietar al gigantului media Condé Nast (Vogue, GQ, Vanity Fair, The New Yorker, Tatler, Wired, Allure etc), a cumpărat-o pentru 18,2 milioane de dolari la Christies în 2002. La acea vreme, a fost un record pentru sculptor – și pentru orice sculptură la licitație. Newhouse a murit în 2017 la vârsta de 89 de ani. 16 lucrări strânse de acesta în timpul vieții au adus în această noapte 630,8 milioane de dolari în mai puțin de o oră la casa de licitații, depășind cu mult estimarea de 450 de milioane de dolari pentru colecție.

Capul de bronz cu foiță de aur inspirat de Margit Pogany

Constantin Brâncuși, pe care colecționara Peggy Guggenheim l-a descris drept „jumătate țăran perspicace și jumătate Dumnezeu adevărat”, este românul mondial, artistul care a inaugurat o nouă eră a sculpturii în secolul al XX-lea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 1

Cu simplitatea sa formală radicală, rafinamentul grațios și prezența captivantă, Danaïde se numără printre cele mai frumoase opere revoluționare ale artistului, rămânând la fel de atractivă și fermecătoare cum era atunci când a fost concepută, în jurul anului 1913. Danaïde, un cap de bronz cu patină maro și foiță de aur, a fost inspirată de o tânără studentă la arte pe nume Margit Pogany, pe care Brâncuși a cunoscut-o la Paris în 1910. El i-a transformat trăsăturile într-o serie de forme care rezonează cu un sentiment de puritate și atemporalitate. Chipul ei este reimaginat ca un continuum de curbe grațioase. Arcuri plane ample denotă privirea și ochii mari ai acesteia, în timp ce, din spate, cocul îngrijit formează o spirală, o șuviță de păr șerpuitoare ascunsă chiar în spatele urechii. Detaliile fizionomice sunt distilate până la cele mai elementare și pure forme în căutarea armoniei lui Brâncuși.

Criticii de artă, extaziați de Brâncuși

Brâncuși era un maestru al materialului său. Realizat inițial în marmură, Brâncuși a transformat acest motiv în bronz în jurul anului 1913, creând șase turnări ale „Danaidei”. În primele turnări, el a folosit aurirea pentru a-și atinge scopurile artistice, o tehnică rar întâlnită în practica sa, finisajul fiind la fel de important ca subiectul însuși. „Fiecare material are un limbaj particular pe care nu îmi propun să îl elimin și să îl înlocuiesc cu al meu”, a explicat Brancuși, „ci pur și simplu să îl fac să exprime ceea ce gândesc, ceea ce văd, în propriul său limbaj, care îi este unic.”

Criticii de artă citați de Christie’s observă că suprafața aurită evocă reflexii nesfârșite de lumină, în timp ce, în același timp, figura pare să strălucească din interior, ca o zeiță antică sau o icoană dintr-o epocă trecută. Împreună cu aurirea luminoasă, patina întunecată a părului ei evocă arta antică a Asiei de Est. Prin asimilarea unei prezențe individuale din propria sa epocă, cu o privire către aspectul și semnificația operelor de artă din trecut, Brâncuși a creat un limbaj sculptural cu totul unic și o nouă formă de feminitate.

„Simplitatea este complexitatea rezolvată”

„Nu forma exterioară este reală, ci esența lucrurilor”, a afirmat artistul odată. „Pe această bază, este imposibil pentru oricine să exprime ceva real imitând aparențele de suprafață.” Pentru Brâncuși, acesta era scopul sculpturii sale. El dorea să renunțe la detaliile de exterior și să valorifice în schimb un sentiment mai profund, mai elementar, de armonie și frumusețe. De altfel, își afirma mereu crezul călăuzitor, acela că „simplitatea este complexitatea rezolvată. ”

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE